Китайський гігант інтернет-торгівлі збирається доставляти товари за допомогою космічних ракет

Передбачається, що ракети зможуть доставляти товари по всьому світу протягом години.

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Китайська компанія Alibaba Group, гігант електронної комерції, яка є власником AliExpress, разом із компанією Space Epoch збираються протестувати багаторазову космічну ракету для доставки вантажів на Землю. Згідно з планом, ракета XZY-1, що має вантажний відсік площею 120 кв. м, зможе перевозити до 10 тонн вантажів. Водночас посилки мають бути доставлені в будь-яку точку планети протягом години, пише Futurism.

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Китайський виробник ракет Space Epoch оголосив про партнерство з торговельним майданчиком Taobao, який належить Alibaba Group для реалізації амбітної ідеї. За допомогою космічної ракети планують організувати доставку товарів у будь-яку точку світу протягом години, водночас на борту ракети можна буде доставити навіть автомобіль.

Згідно з планом, багаторазова ракета XZY-1 вилітатиме на орбіту зі своїм вантажем, який може мати вагу до 10 тонн, а потім повертатиметься на Землю в тому місці, де це необхідно.

У найближчому майбутньому, згідно з повідомленням Space Epoch, відбудеться перший експериментальний політ ракети. Хоча не зрозуміло, яке саме це найближче майбутнє, адже в компанії також повідомили, що "досягти цієї мети в короткостроковій перспективі буде непросто". Компанія Alibaba вже вдосконалює свої логістичні послуги в умовах жорсткої конкуренції всередині Китаю та за кордоном.

Якщо судити за зображеннями, які опубліковані в китайських соціальних мережах, то нова ракета для доставки вантажів віддалено нагадує набагато більшу і потужнішу ракету Starship від SpaceX.

Якщо судити за зображеннями, які опубліковані в китайських соціальних мережах, то нова ракета для доставки вантажів віддалено нагадує набагато більшу і потужнішу ракету Starship від SpaceX Фото: Futurism

Минулого року компанія Space Epoch завершила випробування своєї ракети, але для реалізації озвучених планів з доставки товарів по всьому світу, найімовірніше, потрібно здійснити ще кілька технологічних проривів.

Водночас космічна програма Китаю вже досягла значного прогресу за останні кілька років, включно з десятками успішних запусків космічних ракет, зокрема приватних компаній.

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація, яка є державною компанією, нещодавно продемонструвала ранні прототипи масивної багаторазової ракети, що може зіграти ключову роль в амбітних планах Китаю щодо відправки астронавтів на Місяць до 2030 року.

Фокус уже писав про те, що жителі штату Каліфорнія, США, нещодавно спостерігали за падінням на Землю китайського орбітального модуля, який згорів в атмосфері.

Також Фокус писав про те, що китайські вчені створили, як вони стверджують, найдовговічніший плазмотрон. Цей пристрій за допомогою плазми дає змогу проводити обробку металів, зокрема їх різання.