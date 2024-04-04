Китайский гигант интернет-торговли собирается доставлять товары с помощью космических ракет

Предполагается, что ракеты смогут доставлять товары по всему миру в течение часа.

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Китайская компания Alibaba Group, гигант электронной коммерции, которая является владельцем AliExpress, вместе с компанией Space Epoch собираются протестировать многоразовую космическую ракету для доставки грузов на Земле. Согласно плану, ракета XZY-1, имеющая грузовой отсек площадью 120 кв. м, сможет перевозить до 10 тонн грузов. При этом посылки должны быть доставлены в любую точку планеты в течение часа, пишет Futurism.

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Китайский производитель ракет Space Epoch объявил о партнерстве с торговой площадкой Taobao, которая принадлежит Alibaba Group для реализации амбициозной идеи. С помощью космической ракеты планируется организовать доставку товаров в любую точку мира в течение часа, при этом на борту ракеты можно будет доставить даже автомобиль.

Согласно плану, многоразовая ракета XZY-1 будет вылетать на орбиту со своим грузом, который может иметь вес до 10 тонн, а затем будет возвращаться на Землю в том месте, где это необходимо.

В ближайшем будущем, согласно сообщению Space Epoch, состоится первый экспериментальный полет ракеты. Хотя не ясно, какое именно это ближайшее будущее, ведь в компании также сообщили, что "достичь этой цели в краткосрочной перспективе будет непросто". Компания Alibaba уже совершенствует свои логистические услуги в условиях жесткой конкуренции внутри Китая и за рубежом.

Если судить по изображениям, которые опубликованы в китайских социальных сетях, то новая ракета для доставки грузов отдаленно напоминает гораздо более крупную и мощную ракету Starship от SpaceX.

Если судить по изображениям, которые опубликованы в китайских социальных сетях, то новая ракета для доставки грузов отдаленно напоминает гораздо более крупную и мощную ракету Starship от SpaceX Фото: Futurism

В прошлом году компания Space Epoch завершила испытания своей ракеты, но для реализации озвученных планов по доставке товаров по всему миру, скорее всего нужно осуществить еще несколько технологических прорывов.

В то же время космическая программа Китая уже добилась значительного прогресса за последние несколько лет, включая десятки успешных запусков космических ракет, в том числе частных компаний.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация, которая является государственной компанией, недавно продемонстрировала ранние прототипы массивной многоразовой ракеты, которая может сыграть ключевую роль в амбициозных планах Китая по отправке астронавтов на Луну к 2030 году.

Фокус уже писал о том, что жители штата Калифорния, США, недавно наблюдали за падением на Землю китайского орбитального модуля, который сгорел в атмосфере.

Также Фокус писал о том, что китайские ученые создали, как они утверждают, самый долговечный плазмотрон. Это устройство с помощью плазмы позволяет проводить обработку металлов, в частности их резку.