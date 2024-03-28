Астронавти NASA створять на Місяці "дачну ділянку": коли почнуть копати і садити

У рамках місії Artemis 3 астронавти розмістять на Місяці три наукові пристрої.

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У 2022 році успішно завершилася безпілотна місія Artemis 1, наступного року відбудеться вже пілотована місія Artemis 2, коли астронавти NASA облітають Місяць на космічному кораблі, а 2026 року відбудеться пілотована місія, яка передбачає висадку астронавтів на поверхню Місяця. Місія Artemis 3 ознаменує собою повернення людини на супутник Землі вперше за понад півстоліття. Саме в рамках цієї місії астронавти розгорнуть на Місяці три наукові пристрої. Один з експериментів полягає у створенні міні-теплиці з рослинами, пише Space.

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NASA обрало 3 наукові пристрої, які мають розгорнути на Місяці астронавти у 2026 році. Наприклад, пристрій LEAF призначений для вивчення впливу умов Місяця на сільськогосподарські рослини і того, як ці рослини ростуть і розвиваються в екстремальних умовах.

У такий спосіб буде проведено експеримент із вивчення процесу фотосинтезу, росту рослин, їхньої реакції на місячні умови за наявності космічного випромінювання і низької гравітації. Результати експерименту допоможуть вченим зрозуміти, як вирощені на Місяці рослини поводяться і чи можна їх використовувати як їжу для астронавтів на майбутній місячній базі.

Два інших пристрої, які доставлять астронавти на Місяць, — це Станція моніторингу місячного середовища (LEMS) і Місячний діелектричний аналізатор (LDA).

Астронавти розгорнуть на Місяці три наукові пристрої. Один з експериментів полягає у створенні міні-теплиці з рослинами Фото: NASA

LEMS являє собою набір автономних сейсмометрів, які відстежуватимуть місячні землетруси протягом 2 років. З їхньою допомогою можна буде скласти карту структури місячної кори і мантії.

LDA вимірюватиме здатність місячного реголіту, тобто пилу та дрібного каміння, поширювати електричне поле. Пристрій збиратиме важливу інформацію про структуру надр Місяця, відстежуватиме діелектричні зміни, спричинені зміною кута нахилу Сонця в міру обертання Місяця, і шукатиме можливе утворення інею або відкладень льоду.

Усі три пристрої будуть розміщені поруч із південним полюсом Місяця, де, як вважається, багато водяного льоду, і де можна розмістити одразу кілька місячних баз.

Поки що точне місце посадки астронавтів не визначено. Відомо, що їх доставить на орбіту Місяця космічний корабель Orion, де астронавти мають пересісти на місячний посадковий модуль, який є версією космічного корабля Starship від SpaceX.

Поки що точне місце посадки астронавтів не визначено. Відомо, що їх доставить на орбіту Місяця космічний корабель Orion, де астронавти мають пересісти на місячний посадковий модуль, який є версією космічного корабля Starship від SpaceX. Фото: Starship

Наразі немає жодної гарантії, що всі три пристрої вирушать на Місяць у 2026 році, адже план місії Artemis 3 буде визначено пізніше.

Як уже писав Фокус, поки що SpaceX не змогла провести повністю успішне випробування свого космічного корабля Starship. Під час третього випробувального польоту він, хоча і вийшов на орбіту, потім розбився під час спуску.

Проте, як уже писав Фокус, власник компанії SpaceX Ілон Маск збирається за допомогою цього космічного корабля підкорювати Марс і навіть полетіти до інших зірок.

Також Фокус писав про те, що одним із найкращих місць для будівництва бази на Місяці вчені вважають особливі підземні структури.