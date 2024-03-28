Астронавты NASA создадут на Луне "дачный участок": когда начнут копать и садить

В рамках миссии Artemis 3 астронавты разместят на Луне три научных устройства.

Related video

В 2022 году успешно завершилась беспилотная миссия Artemis 1, в следующем году состоится уже пилотируемая миссия Artemis 2, когда астронавты NASA облетят Луну на космическом корабле, а в 2026 году состоится пилотируемая миссия, которая предусматривает высадку астронавтов на поверхность Луны. Миссия Artemis 3 ознаменует собой возвращение человека на спутник Земли впервые за более, чем полвека. Именно в рамках этой миссии астронавты развернут на Луне три научных устройства. Один из экспериментов заключается в создании мини-теплицы с растениями, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

NASA выбрало 3 научных устройства, которые должны развернуть на Луне астронавты в 2026 году. Например, устройство LEAF предназначено для изучения воздействия условий Луны на сельскохозяйственные растения и того, как эти растения растут и развиваются в экстремальных условиях.

Таким образом будет проведен эксперимент по изучению процесса фотосинтеза, роста растений их реакции на лунные условия при наличии космического излучения и низкой гравитации. Результаты эксперимента помогут ученым понять, как выращенные на Луне растения ведут себя и можно ли их использовать в качестве еды для астронавтов на будущей лунной базе.

Два других устройства, которые доставят астронавты на Луну – это Станция мониторинга лунной среды (LEMS) и Лунный диэлектрический анализатор (LDA).

Астронавты развернут на Луне три научных устройства. Один из экспериментов заключается в создании мини-теплицы с растениями Фото: NASA

LEMS представляет собой набор автономных сейсмометров, которые будут отслеживать лунные землетрясения в течение 2 лет. С их помощью можно будет составить карту структуры лунной коры и мантии.

LDA будет измерять способность лунного реголита, то есть пыли и мелких камней, распространять электрическое поле. Устройство будет собирать важную информацию о структуре недр Луны, отслеживать диэлектрические изменения, вызванные изменением угла наклона Солнца по мере вращения Луны, и искать возможное образование инея или отложений льда.

Все три устройства будут размещены рядом с южным полюсом Луны, где как считается много водяного льда, и где можно разместить сразу несколько лунных баз.

Пока что точное место посадки астронавтов не определено. Известно, что их доставит на орбиту Луны космический корабль Orion, где астронавты должны пересесть на лунный посадочный модуль, который является версией космического корабля Starship от SpaceX.

Пока что точное место посадки астронавтов не определено. Известно, что их доставит на орбиту Луны космический корабль Orion, где астронавты должны пересесть на лунный посадочный модуль, который является версией космического корабля Starship от SpaceX Фото: SpaceX

Пока нет никакой гарантии, что все три устройства отправятся на Луну в 2026 году, ведь план миссии Artemis 3 будет определен позже.

Как уже писал Фокус, пока что SpaceX не смогла провести полностью успешное испытание своего космического корабля Starship. Во время третьего испытательного полета он, хотя и вышел на орбиту, затем разбился при спуске.

Тем не менее, как уже писал Фокус, владелец компании SpaceX Илон Маск собирается с помощью этого космического корабля покорять Марс и даже полететь к другим звездам.

Также Фокус писал о том, что одним из предпочтительных мест для строительства базы на Луне ученые считают особые подземные структуры.