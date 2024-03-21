Подземный мир. На Луне есть отличное место для жизни людей: что это и как оно выглядит (фото)

Ученые считают, что нужно начать изучать вулканические подземные структуры на Луне и для этого разработана необходимая технология.

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Европейское космическое агентство в прошлом году объявило о начале лунной исследовательской программы Terra Novae, в рамках которой будут изучаться поверхность и недра Луны для обнаружения необходимых для существования лунной базы ресурсов. На Луне, как и на Земле и Марсе, существуют такие вулканические образования, как лавовые трубки. Считается, что в них можно разместить целую лунную базу, где смогут жить и работать астронавты. Для изучения лавовых трубок группа европейский ученых предложила использовать прыгающий робот LunarLeaper. Он сможет изучить отверстия на поверхности Луны, которые являются входом в лавовые трубки, пишет Universe Today.

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Лавовые трубки возникают в результате вулканической активности, когда после движения лавы под поверхностью остаются пустоты в виде тоннелей. На Луне есть мета, где верхняя часть лавовых трубок обрушилась и образовался вход в подземный мир Луны.

На поверхность Луны поступает огромное количество вредного для человека солнечного и космического излучения, ведь там нет атмосферы и магнитосферы в качестве защиты, как на Земле. Считается, что астронавты смогут жить внутри лавовых трубок под поверхностью Луны в специальных модулях, что защитит их от вредного излучения и сильных перепадов температуры. Некоторые ученые считают, что в таких местах можно построить целую лунную базу. С другой стороны, изучение лавовых трубок открывает путь к пониманию вулканической активности в прошлом Луны.

Предлагаемый учеными прыгающий робот LunarLeaper имеет три "ноги" и весит всего 10 кг. Авторы технологии предлагают отправить робот в регион под названием Холмы Мариус, распложенный в самом большом лунном море под названием Океан Бурь. Данный регион покрыт базальтовыми породами, которые возникли в результате вулканической активности. Холмы Мариус получили свое название в честь кратера Мариус диаметром 41 км, расположенном рядом.

Кратер Мариус на Луне Фото: NASA

В этом регионе находится отверстие диаметром примерно 100 метров, которое как предполагается ведет к обширной системе лавовых трубок на Луне. Именно эту лунную яму должен изучить LunarLeaper с помощью своих приборов.

В этом регионе находится отверстие диаметром примерно 100 метров, которое как предполагается ведет к обширной системе лавовых трубок на Луне. Именно эту лунную яму должен изучить LunarLeaper с помощью своих приборов Фото: NASA

Авторы разработки считают, что стоимость этой миссии составляет примерно 50 млн евро, но она имеет важнейшее значение для понимания недр Луны. Робот LunarLeaper будет своего разведчиком, который проложит путь для более сложных лунных миссий, говорят ученые.

Авторы разработки считают, что стоимость этой миссии составляет примерно 50 млн евро, но она имеет важнейшее значение для понимания недр Луны. Робот LunarLeaper будет своего разведчиком, который проложит путь для более сложных лунных миссий, говорят ученые Фото: Universe Today

В рамках будущей миссии на Луну, которая еще должна получить одобрение и финансирование, ученые хотя получить ответы на несколько важных вопросов.

Действительно ли под Холмами Мариус находится система лавовых трубок? Многое указывает на то, что это правда, но нужны подтверждения.

Можно ли использовать лавовые трубки в качестве места для жизни астронавтов? Если эти структуры стабильны, то почему бы и нет.

Как именно образовалось отверстие и лавовая трубка, в которое оно ведет? Произошло ли это в результате таких же вулканических процессов, как и на Земле?

Сохранились ли под поверхностью древние куски лунного реголита? Они могут содержать ключ к разгадке секретов ранней Солнечной системы.

Хотя на Луне существуют сотни подобных отверстий, яма в регионе Холмы Мариус представляет для ученых наибольший интерес на данный момент.

Как уже писал Фокус, частная компания из США собирается стать первой, которая будет добывать ценные ресурсы на Луне в коммерческих целях. В частности, планируется добыча такого изотопа гелия, как гелий-3. Считается, с его помощью можно получить огромное количество чистой энергии на Земле.