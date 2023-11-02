Хорошее место для жизни человека на Марсе находится под поверхностью: как оно выглядит (фото)

Космический аппарат NASA сделал снимки обрушившейся лавовой камеры, которые могут стать убежищем для астронавтов на Марсе.

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Лавовые трубки и лавовые камеры на Марсе привлекают все больше внимания ученых, потому как они могут стать потенциальным местом для строительства внеземных баз на Красной планете. Эти геологические образования смогут защитить астронавтов от опасного излучения, резких перепадов температур и даже от ударов метеоритов. Поэтому осталось лишь более тщательно их исследовать. Космический аппарат NASA сделал снимки обрушившейся лавовой камеры, которые могут стать убежищем для астронавтов на Марсе, пишет Universe Today.

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Вулканы являются наиболее очевидным проявлением вулканической активности на планете. Но на самом деле большая часть процессов, создающих вулканы, происходит глубоко под поверхностью. И это утверждение в одинаковой мере верно, как для нашей планеты, так и для Марса.

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Вулканы возникают в результате поднятия магмы и лавы из магматического очага под поверхностью планеты. Конечно, сложно не заметить вулкан, который возвышается над поверхностью и извергает лаву, газы и пепел ввысь. Но многое скрыто как раз внизу.

В результате вулканической активности происходит перемещение огромного количества жидкой породы, в которой появляются расширения в виде обширной сети лавовых трубок и лавовых камер. Когда лава, текущая здесь остывает, то остаются пустые полости в виде пещер и тоннелей. Иногда верхняя часть лавовых камер обрушивается и появляется своеобразная дыра, видимая на поверхности. Ученые считают, что такие пещеры могут стать хорошим убежищем для астронавтов и местом для строительства баз внутри них.

Таких обрушившихся лавовых камер достаточно много на Луне. Снимки таких объектов на поверхности спутника Земли сделал орбитальный аппарат Lunar Reconaissance Orbiter. Их можно увидеть ниже.

Лавовые камеры на Луне Фото: NASA

Но на Марсе также есть подобные объекты и снимок одного из них сделал с помощью своей камеры HiRISE орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.

Лавововая камера на Марсе Фото: NASA

Эта обрушившаяся лавовая камера на Марсе находится в регионе под названием Hephaestus Fossae, который входит в состав обширного равнинного региона под названием Равнина Утопия. Этот участок поверхности Марса состоит из системы систему каналов и впадин, и он связан с находящимся недалеко вулканическим регионом Элизиум.

Некоторые ученые считают, что преодолеть препятствия в освоении Марса человеком помогут как раз лавовые пещеры. Космическое и солнечное излучение на Красной планете в 40–50 раз сильнее, чем на Земле, то толстая порода таких пещер может обеспечить надежную защиту для астронавтов. Также лавовые камеры защитят и космических путешественников, и их оборудование от значительных перепадов температур на Марсе, которые могут составлять от плюс 20 градусов Цельсия до минус 150 градусов Цельсия.

Известно, что Китай планирует исследовать лавовые трубки и лавовые камеры на Луне с целью строительства здесь базы. Возможно, это же сделают и другие страны. Поэтому, к тому времени, когда придет время осваивать Марс, у людей уже будут готовые проекты для обустройства баз в лавовых пещерах на Марсе, считают ученые.

Как уже писал Фокус, в NASA создали карту водяного льда на Марсе, которая имеет важное значение для высадки астронавтов на Красную планету.