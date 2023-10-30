Высадка астронавтов на Марс: в NASA создали карту водяного льда, которая имеет важное значение (фото)

В месте приземления будущих астронавтов должен быть подземный водяной лед и при этом это место должно находиться ближе к экватору.

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Ученые из NASA представили новую карту поверхности Марса, где может находиться подземный водяной лед. С помощью этой карты можно точно решить, куда на самом деле нужно отправить астронавтов для высадки на Красной планете, чтобы миссия была максимально эффективной, пишет Space.

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Для создания новой карты водяного льда на Марсе ученые использовали данные орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. С помощью своих приборов аппарат создает изображения поверхности Марса в высоком разрешении. Например, эти приборы могут обнаружить маленькие ударные кратеры, где имеет так называемая "многоугольная местность". Здесь видны трещины в поверхности, где лед замерзает и тает во время смены сезонов на Марсе.

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Наличие подземного водяного льда имеет важнейшее значение для будущих миссий с астронавтами на Марс. Ведь из этого льда можно добывать воду, которую можно разделить на водород и кислород. И саму воду и ее составляющие можно использовать в качестве необходимых ресурсов для жизни на Красной планете, а также для создания ракетного топлива. Таким образом, чем больше льда находится в той или иной части местности, тем это место лучше для оборудования будущей базы. Ведь в таком случае астронавтам не нужно будет везти с Земли очень много воды.

Карта, показывающая, где на Марсе может находиться водяной лед. Синие регионы обозначают места с его высокой концентрацией Фото: NASA

Пока что данные орбитальных аппаратов указывают на то, что лучшим местом для приземления на Марсе являются полярные регионы, где много водяного льда. Но ученые из NASA не хотят совершать посадку астронавтов в холодном месте планеты, ведь людям придется использовать много энергии для того, чтобы согреться. Поэтому рассматриваются места ближе к экватору, где также находится много подземного водяного льда. И в этом случае для планирования будущей пилотируемой миссии пригодится новая карта водяного льда на Марсе.

Также такие карты, по словам ученых, помогут лучше понять, почему поверхность Марса выглядит именно такой, какой она есть. Например, количество водяного льда в разных регионах Красной планеты в средних широтах неодинаковое. Где-то льда больше, где-то меньше, но ученые пока не знают почему. С помощью этой карты можно понять, почему происходят такие изменения.

Пока что NASA собирается высадить астронавтов на Марсе уже в конце следующего десятилетия, сразу же после успешной реализации новой лунной программы Artemis. Начиная с 2025 года, когда состоится повторная высадка астронавтов на Луну, запланирована еще серия пилотируемых миссий с целью создания лунной базы, а также в конце 2020-х возле Луны планируют построить космическую станцию.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили ранее неизвестный слой расплавленной породы, который окружает ядро Марса. Таким образом, они выяснили, почему размер ядра казался больше, чем он есть на самом деле.

Также Фокус писал о том, что недавнее исследование предполагает, что Марс был планетой рек в далеком прошлом, а значит здесь были условия для повеления и эволюции микробной жизни.