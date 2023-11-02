Гарне місце для життя людини на Марсі знаходиться під поверхнею: який воно має вигляд (фото)

Космічний апарат NASA зробив знімки лавової камери, що обрушилася, які можуть стати притулком для астронавтів на Марсі

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Лавові трубки і лавові камери на Марсі привертають дедалі більше уваги вчених, бо вони можуть стати потенційним місцем для будівництва позаземних баз на Червоній планеті. Ці геологічні утворення зможуть захистити астронавтів від небезпечного випромінювання, різких перепадів температур і навіть від ударів метеоритів. Тож залишилося лише більш ретельно їх дослідити. Космічний апарат NASA зробив знімки лавової камери, що обрушилася, які можуть стати притулком для астронавтів на Марсі, пише Universe Today.

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Вулкани є найбільш очевидним проявом вулканічної активності на планеті. Але насправді більша частина процесів, що створюють вулкани, відбувається глибоко під поверхнею. І це твердження однаковою мірою вірне, як для нашої планети, так і для Марса.

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Вулкани виникають унаслідок підняття магми і лави з магматичного вогнища під поверхнею планети. Звичайно, складно не помітити вулкан, який підноситься над поверхнею і вивергає лаву, гази і попіл вгору. Але багато чого приховано якраз внизу.

У результаті вулканічної активності відбувається переміщення величезної кількості рідкої породи, в якій з'являються розширення у вигляді великої мережі лавових трубок і лавових камер. Коли лава, що тече тут, остигає, то залишаються порожні порожнини у вигляді печер і тунелів. Іноді верхня частина лавових камер обвалюється і з'являється своєрідна діра, видима на поверхні. Науковці вважають, що такі печери можуть стати гарним сховищем для астронавтів і місцем для будівництва баз усередині них.

Таких лавових камер, що обрушилися, досить багато на Місяці. Знімки таких об'єктів на поверхні супутника Землі зробив орбітальний апарат Lunar Reconaissance Orbiter. Їх можна побачити нижче.

Лавові камери на Місяці Фото: NASA

Але на Марсі також є подібні об'єкти і знімок одного з них зробив за допомогою своєї камери HiRISE орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter.

Лавова камера на Марсі Фото: NASA

Ця лавова камера на Марсі, що обрушилася, розташована в регіоні під назвою Hephaestus Fossae, який входить до складу великого рівнинного регіону під назвою Рівнина Утопія. Ця ділянка поверхні Марса складається з системи каналів і западин, і вона пов'язана з вулканічним регіоном Елізіум, який розташований неподалік.

Деякі вчені вважають, що подолати перешкоди в освоєнні Марса людиною допоможуть якраз лавові печери. Космічне та сонячне випромінювання на Червоній планеті в 40-50 разів сильніше, ніж на Землі, то товста порода таких печер може забезпечити надійний захист для астронавтів. Також лавові камери захистять і космічних мандрівників, і їхнє обладнання від значних перепадів температур на Марсі, які можуть становити від плюс 20 градусів Цельсія до мінус 150 градусів Цельсія.

Відомо, що Китай планує досліджувати лавові трубки та лавові камери на Місяці з метою будівництва тут бази. Можливо, це ж зроблять й інші країни. Тож, на той час, коли настане час освоювати Марс, люди вже матимуть готові проєкти для облаштування баз у лавових печерах на Марсі, вважають науковці.

Як уже писав Фокус, у NASA створили карту водяного льоду на Марсі, яка має важливе значення для висадки астронавтів на Червону планету.