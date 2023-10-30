Висадка астронавтів на Марс: у NASA створили карту водяного льоду, яка має важливе значення (фото)

У місці приземлення майбутніх астронавтів має бути підземний водяний лід і при цьому це місце має бути ближче до екватора.

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Учені з NASA представили нову карту поверхні Марса, де може знаходитися підземний водяний лід. За допомогою цієї карти можна точно вирішити, куди насправді потрібно відправити астронавтів для висадки на Червоній планеті, щоб місія була максимально ефективною, пише Space.

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Для створення нової карти водяного льоду на Марсі вчені використовували дані орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter. За допомогою своїх приладів апарат створює зображення поверхні Марса з високою роздільною здатністю. Наприклад, ці прилади можуть виявити маленькі ударні кратери, де має так звана "багатокутна місцевість". Тут видно тріщини в поверхні, де лід замерзає і тане під час зміни сезонів на Марсі.

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Наявність підземного водяного льоду має найважливіше значення для майбутніх місій з астронавтами на Марс. Адже з цього льоду можна добувати воду, яку можна розділити на водень і кисень. І саму воду та її складові можна використовувати як необхідні ресурси для життя на Червоній планеті, а також для створення ракетного палива. Таким чином, чим більше льоду знаходиться в тій чи іншій частині місцевості, тим це місце краще для обладнання майбутньої бази. Адже в такому разі астронавтам не потрібно буде везти із Землі дуже багато води.

Карта, що показує, де на Марсі може бути водяний лід. Сині регіони позначають місця з його високою концентрацією Фото: NASA

Поки що дані орбітальних апаратів вказують на те, що найкращим місцем для приземлення на Марсі є полярні регіони, де багато водяного льоду. Але вчені з NASA не хочуть здійснювати посадку астронавтів у холодному місці планети, адже людям доведеться використовувати багато енергії для того, щоб зігрітися. Тому розглядаються місця ближче до екватора, де також знаходиться багато підземного водяного льоду. І в цьому випадку для планування майбутньої пілотованої місії стане в пригоді нова карта водяного льоду на Марсі.

Також такі карти, за словами вчених, допоможуть краще зрозуміти, чому поверхня Марса виглядає саме такою, якою вона є. Наприклад, кількість водяного льоду в різних регіонах Червоної планети в середніх широтах неоднакова. Десь льоду більше, десь менше, але вчені поки що не знають чому. За допомогою цієї карти можна зрозуміти, чому відбуваються такі зміни.

Поки що NASA збирається висадити астронавтів на Марсі вже наприкінці наступного десятиліття, одразу ж після успішної реалізації нової місячної програми Artemis. Починаючи з 2025 року, коли відбудеться повторна висадка астронавтів на Місяць, заплановано ще серію пілотованих місій з метою створення місячної бази, а також наприкінці 2020-х біля Місяця планують побудувати космічну станцію.

Як уже писав Фокус, вчені виявили раніше невідомий шар розплавленої породи, який оточує ядро Марса. Таким чином, вони з'ясували, чому розмір ядра здавався більшим, ніж він є насправді.

Також Фокус писав про те, що недавнє дослідження припускає, що Марс був планетою річок у далекому минулому, а значить, тут були умови для зародження та еволюції мікробного життя.