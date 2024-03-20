Планы Илона Маска. Будущая версия Starship отправится к звездам: на Марсе будет через 5 лет

Основатель и владелец компании SpaceX заявил, что более совершенная версия космического корабля Starship сможет путешествовать между звездными системами.

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По словам Илона Маска, основателя и генерального директора компании SpaceX, будущая версия космического корабля Starship, который недавно был испытан в третий раз, отправится в межзвездное пространство. Также миллиардер считает, что этот корабль будет на Марсе уже через 5 лет, пишет Futurism.

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Starship представляет собой конструкцию, которая состоит из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Вместе эта ракетная система имеет высоту 122 метра, при этом сам корабль имеет высоту 50 метров. Нижняя ступень мегаракеты оснащена 33 двигателями Raptor, а верхняя – шестью двигателями. На сегодняшний день Starship является самой большой и самой мощной ракетной системой из всех когда-либо созданных. К тому же и ракета-носитель, и космический корабль предназначены для многоразового использования.

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14 марта компания SpaceX провела уже третье по счету испытание Starship, во время которого космический корабль смог достичь орбиты, но через 50 минут развалился на части при входе в атмосферу Земли и упал в Индийский океан. Несмотря на это, в компании SpaceX полет считают успешным, если сравнивать его с результатами прошлых двух попыток.

Starship представляет собой конструкцию, которая состоит из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Вместе эта ракетная система имеет высоту 122 метра, при этом сам корабль имеет высоту 50 метров Фото: SpaceX

Илон Маск считает, что Starship позволит человечеству в будущем стать межпланетным видом, то есть с его помощью можно будет доставить огромное количество людей на другие планеты для создания там колоний. После не совсем удачного полета Starship недавно в социальной сети Х Илон Маск написал, что этот космический корабль будет на Марсе уже через 5 лет.

После не совсем удачного полета Starship недавно в социальной сети Х Илон Маск написал, что этот космический корабль будет на Марсе уже через 5 лет Фото: space.com

Также владелец SpaceX в другом посте сообщил о более амбициозных планах по освоению космоса. Илон Маск считает, что космический корабль Starship предназначен для того, чтобы пролететь всю Солнечную систему и достичь Облака Оорта, то есть гигантскую сферичную оболочку, окружающую Солнечную систему. А космический корабль будущей версии, который будет иметь больший размер и более новые технологии, сможет отправится в другие звездные системы.

Самая близкая к Солнцу звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии 4,2 световых года. Существующие сейчас технологии позволит космическому кораблю долететь до этой звезды примерно за 6300 лет.

Илон Маск считает, что космический корабль Starship предназначен для того, чтобы пролететь всю Солнечную систему и достичь Облака Оорта, то есть гигантскую сферичную оболочку, окружающую Солнечную систему Фото: Live Science

Получается, что или астронавты должны впасть в спячку на борту корабля, или же рожать детей, чтобы их потомки долетели до ближайшей звезды. Но может быть компания SpaceX сможет найти способ нарушить законы физики и космический корабль сможет лететь со скоростью света с помощью какого-то совершенно нового двигателя.

Но для реализации таких планов компании Илона Маска нужно для начала показать, что космический корабль Starship может выйти на орбиту и успешно вернуться обратно. Также у SpaceX есть контракт с NASA, который предусматривает, что одна из версий Starship доставит астронавтов с орбиты на поверхность Луны в 2026 году. Как раз из-за первых неудачных испытаний мегаракеты Илона Маска NASA пришлось перенести дату отправки астронавтов на Луну с 2025 года.

Если же говорить о полетах через всю Солнечную систему, о которых говорит Маск, то его компании нужно сделать еще очень многое в плане усовершенствования космического корабля Starship. В частности, нужно выяснить, как он сможет нести огромное количество топлива на борту, чтобы добраться до края Солнечной системы, а также нужно создать новейшую систему жизнеобеспечения астронавтов, ведь полет будет очень долгим.

У SpaceX есть контракт с NASA, который предусматривает, что одна из версий Starship доставит астронавтов с орбиты на поверхность Луны в 2026 году. Как раз из-за первых неудачных испытаний мегаракеты Илона Маска NASA пришлось перенести дату отправки астронавтов на Луну с 2025 года Фото: SpaceX

Илон Маск не в первый раз делает смелые заявления, которые касаются ракетной системы Starship, но будут ли разлинованы его планы покажет время. Версия космического корабля для полетов через Солнечную систему, не говоря уже о полетах к другим звездам, требует не только новейших технологических решений, но и многочисленных испытательных запусков в космос. А пока что даже неизвестно, когда состоится четвертое испытание Starship. Но, учитывая, что с каждым разом SpaceX улучшает результаты полетов, можно предположить, что что-то из идей Маска может быть реализовано. А может и нет.

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