Плохие новости с Марса: открытие меняет представление о воде и жизни на Красной планете (фото)

Ученые считают, что вероятность того, что на Марсе существовала жизнь меньше, чем предполагалось.

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Сейчас Марс является сухой и бесплодной планетой, но многие данные указывают на то, что по поверхности Красной планеты миллиарды лет назад текла вода. Но новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показывает, что водная эпоха на Марсе могла продолжаться меньший период времени, чем предполагалось, пишет Space.

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Орбитальные зонды, которые вращаются вокруг Марса заметили на поверхности планеты многочисленные овраги, которые, как предполагалось, когда-то были созданы потоками жидкой воды. Но авторы нового исследования считают, что вода не принимала участие в создании некоторых подобных геологических особенностей.

Атмосфера Красной планеты состоит на 95% из углекислого газа, но зимой температура на Марсе снижается до минус 120 градусов Цельсия, что приводит к замерзанию этого химического соединения. В результате углекислый газ может превращаться сразу в лед, то минует жидкое агрегатное состояние и переходит сразу в твердое.

Когда на Марсе весной происходит повышение температуры, то лед из углекислого газа снова превращается в газообразное состояние, и снова пропускает жидкую фазу. Такой процесс называется сублимацией льда.

Но данные процесс на Марсе является чрезвычайно взрывоопасным из-за низкого атмосферного давления. Давление газа приводит к тому, что отложения на поверхности планеты раздвигаются и горные породы начинают перемещаться. Такие потоки обломков могут менять ландшафт планеты, даже без участия воды, считают ученые.

Марсианские овраги с льдом из углекислого газа по краям Фото: NASA

Свою гипотезу авторы исследования проверили на Земле во время экспериментов и оказалось, что действительно потоки льда из углекислого газа двигают потоки горных пород, что и создает овраги. То есть в создании этих углублений на Марсе не всегда принимала участие вода.

Ученые пришли к выводу, что водная эпоха на Красной планете существовала гораздо меньше времени, чем предполагалось и это плохие новости для существования потенциальной жизни на Марсе.

Дело в том, что вода является важнейшим компонентом, который необходим для появления и эволюции живых организмов. Если на Марсе вода существовала меньше времени, то вероятность существования жизни на Марсе также меньше, чем считалось ранее, говорят ученые.

Но марсоходы NASA сейчас продолжают искать потенциальные доказательства того, что внеземная жизнь на Красной планете существовала. В то же время считается, что более эффективные исследования Красной планеты смогут провести люди, а не роботы, а потому NASA планирует в конце следующего десятилетия отправить первых астронавтов на Марс. Как уже писал Фокус, ученые рассказали, сколько времени понадобиться астронавту, чтобы пешком обойти всю планету.

Также Фокус писал о том, что разобраться в том, почему существует противоречие в измерениях скорости расширения Вселенной, помогут звезды красные гиганты.