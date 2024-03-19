Погані новини з Марса: відкриття змінює уявлення про воду і життя на Червоній планеті (фото)

Учені вважають, що ймовірність того, що на Марсі існувало життя, менша, ніж передбачалося.

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Зараз Марс є сухою і безплідною планетою, але багато даних вказують на те, що поверхнею Червоної планети мільярди років тому текла вода. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Communications Earth & Environment, показує, що водна епоха на Марсі могла тривати менший період часу, ніж передбачалося, пише Space.

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Орбітальні зонди, які обертаються навколо Марса, помітили на поверхні планети численні яри, які, як передбачалося, колись були створені потоками рідкої води. Але автори нового дослідження вважають, що вода не брала участь у створенні деяких подібних геологічних особливостей.

Атмосфера Червоної планети складається на 95% з вуглекислого газу, але взимку температура на Марсі знижується до мінус 120 градусів Цельсія, що призводить до замерзання цієї хімічної сполуки. У результаті вуглекислий газ може перетворюватися одразу на лід, то минає рідкий агрегатний стан і переходить одразу в твердий.

Коли на Марсі навесні відбувається підвищення температури, то лід із вуглекислого газу знову перетворюється на газоподібний стан, і знову пропускає рідку фазу. Такий процес називається сублімацією льоду.

Але цей процес на Марсі є надзвичайно вибухонебезпечним через низький атмосферний тиск. Тиск газу призводить до того, що відкладення на поверхні планети розсуваються і гірські породи починають переміщатися. Такі потоки уламків можуть змінювати ландшафт планети, навіть без участі води, вважають вчені.

Марсіанські яри з льодом із вуглекислого газу по краях Фото: NASA

Свою гіпотезу автори дослідження перевірили на Землі під час експериментів і виявилося, що справді потоки льоду з вуглекислого газу рухають потоки гірських порід, що й створює яри. Тобто у створенні цих заглиблень на Марсі не завжди брала участь вода.

Вчені дійшли висновку, що водна епоха на Червоній планеті існувала набагато менше часу, ніж передбачалося, і це погані новини для існування потенційного життя на Марсі.

Річ у тім, що вода є найважливішим компонентом, який необхідний для появи та еволюції живих організмів. Якщо на Марсі вода існувала менше часу, то ймовірність існування життя на Марсі також менша, ніж вважалося раніше, кажуть учені.

Але марсоходи NASA зараз продовжують шукати потенційні докази того, що позаземне життя на Червоній планеті існувало. Водночас вважається, що більш ефективні дослідження Червоної планети зможуть провести люди, а не роботи, а тому NASA планує наприкінці наступного десятиліття відправити перших астронавтів на Марс. Як уже писав Фокус, вчені розповіли, скільки часу знадобитися астронавту, щоб пішки обійти всю планету.

Також Фокус писав про те, що розібратися в тому, чому існує протиріччя у вимірах швидкості розширення Всесвіту, допоможуть зірки червоні гіганти.