Довга дорога в пісках: скільки часу знадобиться людині, щоб обійти весь Марс

Відповідь це питання залежить від багатьох чинників, включаючи швидкість, перерви на відпочинок і рельєф місцевості.

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Марс є однією з найпривабливіших планет для людства щодо його заселення. NASA планує відправити туди перших астронавтів вже наступного десятиліття. Будь-яка людина, яка потрапить на Червону планету, швидше за все, зможе дослідити лише невелику частину її поверхні. Враховуючи, що на Марсі немає океанів та інших водойм, скільки ж часу буде потрібно астронавту, щоб обійти всю планету? Про це пише Space.

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За словами Ердала Йігіта з Університету Джорджа Мейсона, США, така подорож займе дуже багато часу, але скільки саме сказати складно. Якщо астронавт безперервно подорожуватиме зі швидкістю ходьби, це буде простий розрахунок. Для цього потрібно всього два параметри: швидкість переміщення астронавта та відстань, яку він подолає.

Якби астронавт подорожував екватором Марса, то йому довелося б пройти приблизно 21 400 км, щоб обійти всю планету. Подорож через полюси Марса скоротить цю відстань приблизно на 160 км, але дуже низька температура ускладнить це завдання.

За словами Йогіта, середня швидкість ходьби людини на Землі становить приблизно 5 км/год. Попри те, що гравітація на Марсі приблизно на 40% нижча, ніж на Землі, вчений вважає, що швидкість ходьби не сильно відрізнятиметься. Але варто враховувати той факт, що астронавт нестиме з собою запаси, наприклад, їжу, кисень, воду, а також на ньому буде важкий скафандр.

Незважаючи на те, що гравітація на Марсі приблизно на 40% нижча, ніж на Землі, вчений вважає, що швидкість ходьби не сильно відрізнятиметься. Але варто враховувати той факт, що астронавт нестиме з собою запаси, наприклад, їжу, кисень, воду, а також на ньому буде важкий скафандр. Фото: Live Science

Якщо астронавт буде йти поверхнею Марса зі швидкістю 5 км/год, то таким чином, щоб обійти всю планету знадобиться приблизно 4290 годин. Доба на Марсі, яка називається солами, триває приблизно 24,7 годин. Тому для безперервної подорожі для того, щоб обійти весь Марс знадобиться приблизно 174 марсіанські доби. Це трохи більше, ніж ¼ року на Червоній планеті, що становить 668,6 соли.

Але безперервна подорож на Марсі, як і на Землі, неможлива. Навіть якщо астронавт зможе пити та їсти під час ходьби, йому все одно потрібні зупинки для відпочинку та сну. Якщо людина спатиме приблизно 8 годин на добу, це збільшить тривалість подорожі на 56 солов. Якщо астронавт зупинятиметься для відпочинку та облаштування маленького табору на 4-5 годин щодоби, то це додасть до подорожі ще 30-35 марсіанської доби.

За словами Йігіта, найреальніша оцінка тривалості подорожі становить приблизно 265 слів, або приблизно 40% року на Марсі. Але ці розрахунки не зважають на перешкоди, з якими зіткнеться людина, на пересіченій місцевості Червоної планети. Марс покритий великою кількістю гір, деякі з яких навіть вищі, ніж на Землі, глибокими каньйонами та кратерами.

Вчений вважає, що вкрай малоймовірно, що хтось на Марсі вирушить у таку подорож принаймні на початку історії освоєння Червоної планети. Та й сама подорож на Марс є набагато складнішою, ніж політ на Місяць, який знаходиться набагато ближче.

І все ж ідеї колонізувати Марс останнім часом все частіше звучать із вуст не лише вчених. Наприклад, власник компанії SpaceX Ілон Маск вважає, що Марс можна і потрібно колонізувати, і в цьому допоможе нова ракета Starship. Проблема в тому, що, як уже писав Фокус, хоча третє випробування цієї ракети пройшло краще, ніж інші, все ж таки воно закінчилося невдало.