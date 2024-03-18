Долгая дорога в песках: сколько времени потребуется человеку, чтобы обойти весь Марс

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, включая скорость, перерывы на отдых и рельеф местности.

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Марс является одной из самых привлекательных планет для человечества в плане его заселения. NASA планирует отправить туда первых астронавтов уже в следующем десятилетии. Любой человек, который попадет на Красную планету, скорее всего сможет исследовать лишь небольшую часть ее поверхности. Учитывая, что на Марсе нет океанов и других водоемов, сколько же времени потребуется астронавту, чтобы обойти всю планету? Об этом пишет Space.

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По словам Эрдала Йигита из Университета Джорджа Мэйсона, США, такое путешествие займет точно очень много времени, но сколько именно сказать сложно. Если астронавт будет непрерывно путешествовать со скоростью ходьбы, это будет простой расчет. Для этого нужно всего два параметра: скорость перемещения астронавта и расстояние, которое он преодолеет.

Если бы астронавт путешествовал по экватору Марса, то ему пришлось бы пройти примерно 21 400 км, чтобы обойти всю планету. Путешествие через полюса Марса сократит это расстояние примерно на 160 км, но слишком низкая температура усложнит эту задачу.

По словам Йигита, средняя скорость ходьбы человека на Земле составляет примерно 5 км/ч. Несмотря на то, что гравитация на Марсе примерно на 40% ниже, чем на Земле, ученый считает, что скорость ходьбы не будет сильно отличаться. Но стоит учитывать тот факт, что астронавт будет нести с собой припасы, например, еду, кислород, воду, а также на нем будет тяжелый скафандр.

Несмотря на то, что гравитация на Марсе примерно на 40% ниже, чем на Земле, ученый считает, что скорость ходьбы не будет сильно отличаться. Но стоит учитывать тот факт, что астронавт будет нести с собой припасы, например, еду, кислород, воду, а также на нем будет тяжелый скафандр Фото: Live Science

Если астронавт будет идти по поверхности Марса со скоростью 5 км/ч, то таким образом, чтобы обойти всю планету понадобится примерно 4290 часов. Сутки на Марсе, которые называются солами, продолжаются примерно 24,7 часов. Поэтому для непрерывного путешествия для того, чтобы обойти весь Марс потребуется примерно 174 марсианских суток. Это чуть больше, чем ¼ года на Красной планете, который составляет 668,6 солов.

Но непрерывное путешествие на Марсе, как и на Земле, невозможно. Даже если астронавт сможет пить и есть во время ходьбы, ему все равно нужны остановки для отдыха и сна. Если человек будет спать примерно 8 часов в сутки, то это увеличит длительность путешествия на 56 солов. Если астронавт будет останавливаться для отдыха и обустройства маленького лагеря на 4-5 часов каждые сутки, то это добавит к путешествию еще 30-35 марсианских суток.

По словам Йигита, самая реальная оценка длительности путешествия составляет примерно 265 слов, или примерно 40% года на Марсе. Но эти расчеты не учитывают препятствия, с которыми столкнется человек, на пересеченной местности Красной планеты. Марс покрыт большим количеством гор, некоторые из которых даже выше, чем на Земле, глубокими каньонами и кратерами.

Ученый считает, что крайне маловероятно, что кто-то, будучи на Марсе, отправится в такое путешествие по крайней мере в начале истории освоения Красной планеты. Да и само путешествие на Марс является намного более сложным, чем полет на Луну, которая находится намного ближе.

И все же идеи колонизировать Марс в последнее время все чаще звучат из уст не только ученых. Например, владелец компании SpaceX Илон Маск считает, что Марс можно и нужно колонизировать и в этом поможет новая ракета Starship. Проблема в том, что, как уже писал Фокус, хотя третье испытание этой ракеты прошло лучше, чем остальные, все же оно закончилось неудачно.