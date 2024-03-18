Лише один удар астероїда створив 3 млрд кратерів на Марсі: як це сталося (фото)

Вчені виявили рекордну систему вторинних кратерів довкола основного ударного кратера на Червоній планеті.

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Астрономи з Лабораторії реактивного руху NASA з'ясували, що удар лише одного астероїда по поверхні Марса, ймовірно, спричинив появу не одного, а кількох мільярдів кратерів, пише Futurism.

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Вчені використали дані спостережень орбітальних зондів, що обертаються навколо Марса, щоб виявити рекордну систему вторинних кратерів навколо головного ударного кратера під назвою Корінто на Червоній планеті.

Вчені вважають, що внаслідок падіння астероїда приблизно 2,3 млн років тому утворився не лише один кратер діаметром понад 15 км, а й кілька мільярдів вторинних кратерів навколо нього.

Вчені дійшли висновку, що величезної сили удар астероїда викликав появу щонайменше величезного викиду каменів із Марса. Ці камені потім викликали ланцюгову реакцію, і створили ще більше кратерів, коли звалилися на поверхню планети.

Аналіз отриманих даних показав, що довкола головного кратера знаходиться приблизно від 1,3 до 3 млрд вторинних кратерів, кожен з яких має діаметр не менше ніж 10 метрів. При цьому площа території, на якій знаходяться мільярди дрібніших кратерів, оцінюється в 860 тисяч квадратних кілометрів. Найцікавіше, що ця територія включає місце посадки космічного апарату NASA InSight, що вже не працює, який займався вивченням надр Марса.

Вчені вважають, що внаслідок падіння астероїда приблизно 2,3 млн років тому утворився не лише один кратер Корінто діаметром понад 15 км, а й кілька мільярдів вторинних кратерів навколо нього Фото: NASA

За словами вчених, нові результати допоможуть краще зрозуміти складні геологічні процеси на поверхні Марса та те, як згодом змінювався його ландшафт та склад.

Автори дослідження кажуть, що визначення кількості вторинних кратерів має важливе значення для кращого розуміння того, як у процесі створення великого кратера викидається багато породи для створення менших структур.

Як уже писав Фокус, апарат InSight зафіксував появу найпотужнішого землетрусу на Марсі з усіх, які відомі астрономам. Автори дослідження з'ясували, що насправді викликало появу такої сейсмічної активності.

Також Фокус писав про те, що надто рівні лінії помічені на полюсах Титану. Дослідники намагаються з'ясувати, чим є геологічна особливість супутника Сатурна.

Нагадуємо, що астрономи знайшли на поверхні Марса невідомий раніше гігантський вулкан, який, як передбачається, міг бути чинним у нещодавньому минулому, як уже писав Фокус.

Ще Фокус писав про те, що гігантський потік плазми із Сонця вдарив по Меркурію, що викликало появу майже земного явища на маленькій планеті.