Ховався у всіх на виду: на Марсі виявлено новий гігантський вулкан заввишки 9 км (фото)

Вулкан "ховався" протягом багатьох десятиліть в одному з найвідоміших регіонів на Червоній планеті.

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Дослідження Марса астрономами з Інституту SETI і NASA дало змогу виявити величезний вулкан заввишки 9 км, який переховувався у всіх на виду в одному з найвідоміших регіонів планети. Але це відкриття спричинило появу деяких загадок, які ще доведеться розкрити, пише Space.

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Новий вулкан заввишки 9 км і діаметром 450 км розташований у східній частині вулканічної провінції Фарсіда недалеко від екватора Марса. Цей об'єкт не бачили на знімках планети протягом багатьох десятиліть, починаючи з 1971 року, коли цей район уперше сфотографував апарат "Маринер-9". Тільки дані сучасних орбітальних зондів дали змогу вченим виявити гігантський вулкан у давно відомому регіоні Марса.

Новий вулкан заввишки 9 км і діаметром 450 км розташований у східній частині вулканічної провінції Фарсіда недалеко від екватора Марса Фото: NASA

За словами авторів дослідження, новий вулкан розташований на кордоні таких відомих регіонів, як Лабіринт Ночі та Долини Маринер. У цьому ж районі розташовані ще три вже давно відомі гігантські вулкани. Хоча виявлений об'єкт не такий високий, як його сусіди, він більший за діаметром і більш зруйнований ерозією.

Учені вивчали місце, де торік було виявлено залишки льодовика на Марсі, і виявилося, що тут же розташований вулкан, якого раніше не помічали.

Астрономи вважають, що цей вулкан був активним протягом тривалого періоду часу. У південно-східній частині вулкана було виявлено вулканічні відкладення, під якими, ймовірно, все ще знаходиться лід льодовика. Вчені давно припускали, що мінерали, виявлені в цьому районі, мають вулканічну природу, і тепер є доказ цьому.

Астрономи вважають, що цей вулкан був активним протягом тривалого періоду часу Фото: NASA

Хоча відкриття нового вулкана є важливою подією, воно ж призвело до появи кількох загадок, на які ще належить знайти відповіді.

Науковці вважають, що вулкан точно був активним протягом тривалого часу і почав своє формування в дуже ранній період історії Марса. Але поки що точно не зрозуміло, коли саме це сталося.

Також вчені вважають, що виверження вулкана відбувалися у відносно нещодавньому минулому, але не зрозуміло, чи вулкан все ще активний, і чи можуть відбутися нові виверження.

Є ще одне важливе питання, на яке потрібно отримати відповідь, кажуть учені. З огляду на тривалу активність вулкана і наявність льоду з льодовика під вулканічними відкладеннями, то, можливо, поєднання стійкого тепла і води могло призвести до розвитку життя.

Тому цей вулкан є ідеальним місцем для пошуку ознак позаземного життя на Марсі, вважають астрономи.

Новий вулкан розташований на межі таких відомих регіонів, як Лабіринт Ночі та Долини Маринер Фото: NASA

Також учені кажуть, що якщо лід розташований відносно недалеко від поверхні поруч з екватором, то це означає, що майбутні астронавти зможуть добувати з нього воду і створювати ракетне паливо з кисню і водню.

Як уже писав Фокус, астрономи зробили ще одне дуже важливе відкриття. Вони виявили дуже близько до Землі чорну діру, яка перетворює зірку на спагеті. Астрономи дійшли висновку, що подібний процес вбивства зірок може бути більш поширеним, ніж вважалося раніше.

Також Фокус писав про те, що цього року жителі Землі зможуть неозброєним оком побачити рідкісну астрономічну подію появи нової "зірки". Цей яскравий космічний вибух відбувається, коли зірка білий карлик "переїдає" зоряною речовиною свого сусіда.