Важливе відкриття. Дуже близько до Землі виявлено чорну діру: перетворює зірку на спагеті

Астрономи дійшли висновку, що подібний процес убивства зірок може бути більш поширеним, ніж вважалося раніше.

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Згідно з дослідженням, яке буде опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономи виявили найближчий до Землі приклад зоряного вбивства. Вони помітили, як надмасивна чорна діра розриває на частини зірку, а потім поглинає її, пише Space.

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За словами вчених, хоча раніше вони вже спостерігали процес руйнування зірок надмасивними чорними дірами, це перша чорна діра, що вбиває зірку, яку побачили відносно близько за космічними мірками до Землі з використанням видимого світла. Нове відкриття дає краще розуміння того, як надмасивні чорні діри ростуть і накопичують речовину навколо себе.

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Процес руйнування зірки чорною дірою, маса якої в 1 млн разів більша за масу Сонця, стався у спіральній галактиці з перемичкою з активним утворенням нових зірок під назвою NGC 3799. Вона розташована на відстані приблизно 160 млн світлових років від нас. Коли чорна діра розриває на частини зірку, а потім починає поглинати її речовину, цей процес називається приливним руйнуванням.

Процес руйнування зірки чорною дірою, маса якої в 1 млн разів більша за масу Сонця, стався у спіральній галактиці з перемичкою з активним утворенням нових зірок під назвою NGC 3799 Фото: черная дыра

Приливне руйнування виникає, коли зірки наближаються надто близько до надмасивних чорних дір, які розташовані в центрах усіх великих галактик. Величезна гравітація чорних дір створює потужні приливні сили, які стискають приречені зірки по горизонталі й одночасно розтягують їх по вертикалі. Це перетворює зірки на космічне спагеті із зоряної речовини, яка закручується навколо чорної діри. Це називається процесом спагеттифікації і після того, як зірка була розірвана на частини, то надмасивна чорна діра поступово починає поглинати речовину зірки. Коли відбувається процес поглинання, то виникають дуже яскраві спалахи світла, які можуть зафіксувати телескопи на Землі.

Учені назвали виявлений процес приливного руйнування зірки ASASSN-23bd і вважають, що він потребує подальшого дослідження. Річ у тім, що подібні події відбуваються не рідко, але саме у відносній близькості до Землі їх вдається побачити не так часто з використанням видимого світла.

Астрономи дійшли висновку, що подібний процес убивства зірок може бути більш поширеним, ніж вважалося раніше. Також учені з'ясували, що ASASSN-23bd виділяється серед усіх відомих подій приливного руйнування зірок не тільки своєю близькістю до Землі.

Під час цього процесу вбивства зірки виділялося дуже яскраве світло протягом лише 15 днів, а потім воно різко зникло. Таким чином ця подія закінчилася в 2 рази швидше, ніж інші відомі події приливного руйнування. Також у цьому випадку було створено набагато менше енергії, ніж в інших подібних подіях.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що темна матерія блукає у вигляді планет. Мерехтіння далеких квазарів, які створюють надмасивні чорні діри, може натякати на одну з найбільших загадок космосу.