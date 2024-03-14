Важное открытие. Очень близко к Земле обнаружена черная дыра: превращает звезду в спагетти

Астрономы пришли к выводу, что подобный процесс убийства звезд может быть более распространенным, чем считалось ранее.

Related video

Согласно исследованию, которое будет опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономы обнаружили самый близкий к Земле пример звездного убийства. Они заметили, как сверхмассивная черная дыра разрывает на части звезду, а затем поглощает ее, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, хотя раньше они уже наблюдали процесс разрушения звезд сверхмассивными черными дырами, это первая черная дыра, убивающая звезду, которую увидели относительно близко по космическим меркам к Земле с использованием видимого света. Новое открытие дает лучшее понимание того, как сверхмассивные черные дыры растут и накапливают вещество вокруг себя.

Важно

Другая физика. Вселенную разрывают таинственные нечастицы: что говорит теория

Процесс разрушения звезды черной дырой, масса которой в 1 млн раз больше массы Солнца, произошел в спиральной галактике с перемычкой с активным образованием новых звезд под названием NGC 3799. Она находится на расстоянии примерно 160 млн световых лет от нас. Когда черная дыра разрывает на части звезду, а затем начинает поглощать ее вещество, этот процесс называется приливным разрушением.

Процесс разрушения звезды черной дырой, масса которой в 1 млн раз больше массы Солнца, произошел в спиральной галактике с перемычкой с активным образованием новых звезд под названием NGC 3799 Фото: Brian Christensen/Stocktrek Images

Приливное разрушение возникает, когда звезды приближаются слишком близко к сверхмассивным черным дырам, которые находятся в центрах всех больших галактик. Огромная гравитация черных дыр создает мощные приливные силы, которые сжимают обреченные звезды по горизонтали и одновременно растягивают их по вертикали. Это превращает звезды в космическое спагетти из звездного вещества, которое закручивается вокруг черной дыры. Это называется процессом спагеттификации и после того, как звезда была разорвана на части, то сверхмассивная черная дыра постепенно начинает поглощать вещество звезды. Когда происходит процесс поглощения, то возникают очень яркие вспышки света, которые могут зафиксировать телескопы на Земле.

Ученые назвали обнаруженный процесс приливного разрушения звезды ASASSN-23bd и считают, что он требует дальнейшего исследования. Дело в том, что подобные события происходят не редко, но именно в относительной близости к Земле их удается увидеть не так часто с использованием видимого света.

Астрономы пришли к выводу, что подобный процесс убийства звезд может быть более распространенным, чем считалось ранее. Также ученые выяснили, что ASASSN-23bd выделяется среди всех известных событий приливного разрушения звезд не только своей близостью к Земле.

Во время данного процесса убийства звезды выделялся очень яркий свет в течение всего 15 дней, а затем он резко исчез. Таким образом это событие закончилось в 2 раза быстрее, чем остальные известные события приливного разрушения. Также в этом случае было создано гораздо меньше энергии, чем в других подобных событиях.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что темная материя блуждает в виде планет. Мерцание далеких квазаров, которые создают сверхмассивные черные дыры, может намекать на одну из величайших загадок космоса.