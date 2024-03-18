Занадто рівні лінії помічені на полюсах Титана: що це може бути

Дослідники намагаються з'ясувати, чим насправді є геологічна особливість супутника Сатурна.

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На супутнику Сатурна Титані можуть перебувати сотні дивних гребенів, які називаються ярданги. Така геологічна особливість може пролити світло на те, як поверхня крижаного супутника різниться від регіону до регіону, пише New Scientist.

За словами вчених, ярдангами можуть бути всіяні полярні регіони Титана. Ярдангами називаються довгі, ідеально прямі хребти. Така поверхня формується, коли ерозія руйнує смуги м'якого ґрунту. Тому такі особливості можуть допомогти зрозуміти складну геологію Титана.

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Річ у тім, що у верхніх широтах Титана виявлено сотні дивних ліній, які планетологи назвали яскравими лінійними особливостями. Експерти вважають, що або це піщані дюни, які вже спостерігалися на екваторі Титана, або ярданги. Обидва природні явища являють собою довгі прямі системи гребенів і западин, тому їх досить важко відрізнити одне від одного.

"З орбіти досить складно визначити, на що ми дивимося — ми просто бачимо довгі прямі лінії", — каже Яні Радебо з Університету Брігама Янга.

Радебо та її команда за допомогою комп'ютерної моделі порівняли понад 200 з особливостей Титана з дюнами та ярдангами на Землі.

На нашій планеті ярданги, як правило, пряміші, ніж дюни, а на радіолокаційних знімках вони здаються яскравішими. На Титані всі виявлені об'єкти були більш прямими, а також виглядали на знімках яскравішими, що приводить учених до ідеї про ярданги.

Той факт, що в нижніх широтах Титана переважають дюни, а у верхніх — ярданги, може допомогти дослідникам дізнатися про умови в різних регіонах на місяці.

"Можливо, на Титані у високих широтах немає піску, або ж там присутній матеріал, який легше піддається ерозії", — підкреслює Радебо.

Космічний корабель NASA Dragonfly, запуск якого до Титана заплановано на 2028 рік, має надати масу нової інформації, яка допоможе нам розібратися в цьому.

Нагадаємо, секрет "чарівних островів" на супутнику Сатурна Титані розкрито. Нове дослідження пояснює одразу дві загадки найбільшого супутника Сатурна.