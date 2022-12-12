Возвращение космического корабля NASA c Луны: такой он увидел Землю из космоса (видео)

Космический корабль Orion вернулся из своего путешествия к Луне ровно через 50 лет, как состоялась последняя на сегодня высадка астронавтов на наш спутник.

Related video

NASA показало последний "взгляд" на Землю из космоса от космического корабля Orion, когда он находился за несколько часов полета от нашей планеты. Из снимков камер корабля было создано действительно впечатляющее видео, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Успешное возвращение космического корабля Orion на Землю ознаменовало собой завершение миссии Artemis 1. Это только первая часть новой лунной программы NASA, в рамках которой космическое агентство хочет не только повторить успех миссий программы "Аполлон", но и создать постоянно действующую базу на Луне. Как уже писал Фокус, 11 декабря 2022 года, состоялось историческое событие в истории освоения космоса в 21 веке. Orion приводнился в Тихом океане и все прошло так, как и планировали ученые из NASA.

[ + – ] Успешное возвращение космического корабля Orion на Землю ознаменовало собой завершение миссии Artemis 1 Фото: NASA

Как уже писал Фокус, космический корабль вошел в атмосферу Землю на скорости, которая в белее, чем 30 раз превышает скорость звука – 40 тысяч км/час. Вскоре он замедлился с помощью своих парашютов до скорости в 32 км/час и совершил посадку.

[ + – ] Возвращение космчиеского корабля Orion на Землю

Именно в этот день, 11 декабря 1972 года, на Луну высадились астронавты NASA из миссии "Аполлон-17". Это были последние на сегодня люди, которые ступили на спутник Земли. Во время своего приближения к Земле космический корабль Orion сделал серию впечатляющих снимков нашей планеты, из которых в NASA создали несколько видеороликов.

Напоминаем, что на борту корабля Orion не было астронавтов, за исключением манекенов, которые были одеты в специальные костюмы (такие будут носить и астронавты, которые полетят на Луну в будущем). Эти манекены были оснащены специальными датчиками, которые собирали информацию, которую NASA использует для подготовки комфортных условий для астронавтов во время будущих космических путешествий.

Миссия Artemis 1 является составляющей более обширной лунной программы Artemis и она прошла через много трудностей, чтобы наконец-то завершится успешно. Об основных этапах полета космического корабля Orion и его достижениях Фокус уже писал.

Одним из самых важных достижений является то, что этому кораблю удалось удалится от Земли на такое расстояние, где еще не летал ни один подобный космический корабль, как уже писал Фокус. Если быть точнее, то это расстояние составило невероятные 432 тысячи км.

[ + – ] NASA показало последний "взгляд" на Землю из космоса от космического корабля Orion, когда он находился за несколько часов полета от нашей планеты Фото: NASA

Что будет дальше? Лунная программа Artemis предусматривает, что в следующий свой полет Orion отправится уже в 2024 году, но на этот раз на его борту будут астронавты. В рамках миссии Artemis 2 астронавты совершат такой же полет к Луне, который был осуществлен космическим кораблем Orion за 26 дней, с 16 ноября по 11 декабря 2022 года. Возможно этот полет будет не такой длительный, так как в NASA опасаются, что астронавты не смогут выдержать в космосе более 21 дня. Хотя, возможно, модернизация корабля позволит совершить такой же по длительности полет вокруг Луны.

[ + – ] Лунная программа Artemis предусматривает, что в следующий свой полет Orion отправится уже в 2024 году, но на этот раз на его борту будут астронавты. В рамках миссии Artemis 2 астронавты совершат такой же полет к Луне, который был осуществлен космическим кораблем Orion за 26 дней, с 16 ноября по 11 декабря 2022 года Фото: NASA

Если все будет идти по плану, то третий полет с астронавтами, а именно миссия Artemis 3 состоится уже в 2025 или в 2026 годах. На этот раз состоится посадка астронавтов на поверхность Луны. Как уже было сказано выше, в последний раз человек побывал на нашем спутнике в 1972 году.

До конца десятилетия NASA также планирует построить на окололунной орбите космическую станцию Gateway, которая будет служить своеобразным хабом для путешествий на Луну. Также на спутнике Земли будет построена первая лунная база и NASA планирует полеты на Луну как с экипажем, так и без него очень часто начиная с 2026 года и в следующем десятилетии. Таким образом будет создан прочный фундамент для первого полета на Марс.

Осуществится ли амбициозная мечта NASA об основании лунной колонии, мы узнаем уже в ближайшее десятилетие.

Напоминаем, что 11 декабря на Луну полетели три инновационных космических аппарата, которые вывела в космос ракета компании SpaceX, как уже писал Фокус.