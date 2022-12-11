Космический корабль NASA возвращается с Луны: где смотреть завершение миссии Artemis 1

В NASA сообщили, во сколько произойдет приземление космического корабля Orion 11 декабря 2022 года.

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Лунная миссия NASA под названием Artemis 1 завершится вечером в воскресенье, 11 декабря 2022 года. В 19.40 по Киеву в Тихом океане у берегов штата Калифорния, США приводнится беспилотный космический корабль Orion и таким образом завершится его 26-дневный полет на Луну и обратно, пишет Space.

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Если все пройдет, как запланировано, то космический корабль Orion, который совершил свой первый полет к Луне в рамках миссии Artemis 1, должен совершить посадку у берегов Калифорнии в 19.40 по киевскому времени в воскресенье, 11 декабря.

Его исторический полет начался еще 26 дней назад, когда мощнейшая в мире ракета Space Launch System вывела Orion в космос. Это был первый полет для этого космического корабля в рамках лунной программы NASA Artemis. Следующим этапом этой программы будет полет на этом же корабле астронавтов вокруг Луны, который запланирован на 2024 года, а уже в 2025 году астронавты NASA должны будут совершит высадку на Луну впервые за 50 лет.

[ + – ] Космический корабль Orion сделал снимки Земли во время своег оприближения к планете 10 декабря 2022 года Фото: NASA

Во время входа в атмосферу космический корабль столкнется с самой серьезной для себя задачей: он должен будет "пережить" огромные температуры во время вхождения и раскрыть свои парашюты для безопасного приводнения.

Примерно в 19.00 по Киеву капсула для экипажа должна будет отделиться от служебного модуля космического корабля, на котором размещены солнечные панели, двигатель и топливные баки. В NASA заявили, что этот модуль после отделения будет выброшен таким образом, что не будет представлять опасности ни для капсулы, ни для людей на земле.

Уже в 19.20 капсула для экипажа начнет вхождение в атмосферу Земли со скоростью в 40 тысяч км/час, что примерно в 32 раза больше скорости звука. При этом он должен будет выдержать температуру в 2800 градусов Цельсия, а это примерно в 2 раза меньше, чем температура поверхности Солнца.

В 19.35 Orion должен будет находится на высоте в примерно 12 тысяч метров над поверхностью Земли и течении следующих 4 минут космический корабль развернет свои парашюты, чтобы замедлить спуск. В NASA ожидают, что корабль приводнится примерно в 19.40 по Киеву на скорости в 32 км/час.

В заявлении NASA сказано, что после приводнения космического корабля, он будет находится в воде примерно 2 часа. В это время специалисты проверят его техническое состояние, а после этого он будет погружен на борт спасательного корабля.

За спуском космического корабля Orion на Землю можно будет следить на YouTube канале NASA. Сама трансляция начнется в 18.00 по Киеву.

Фокус уже писал о том, что 16 ноября 2022 года космический корабль Orion отправился в свое 26-дневное путешествие вокруг Луны.

После этого, как уже писал Фокус, NASA обнародовало первые снимки из космоса, которые сделал космический корабль Orion, а также как выглядит Земля с далекого расстояния.

Также Фокус писал о том, что Orion прислал на Землю фотографии обратной стороны Луны.

Во время полета вокруг Луны космическому кораблю удалось установить сразу два рекорда дальности полета для таких аппаратов, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, как Orion покинул окрестности Луны и сделал прощальные снимки ее поверхности.