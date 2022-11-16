Миссия Artemis 1 на Луну. Появились первые фотографии с космического корабля Orion (фото)

Этот космический корабль направляется к Луне и на его борту нет экипажа, но данный полет является первым шагом к возвращению человека на спутник Земли.

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16 ноября 2022 года состоялся долгожданный старт огромной ракеты- носителя Space Launch System, запуск которой неоднократно уже переносился. Как уже писал Фокус, NASA только с третьей попытки удалось отправить в космос эту мощнейшую на сегодня ракету. Ее главная задача состояла в том, чтобы вывести на орбиту космический корабль Orion в рамках миссии Artemis 1. Сам запуск прошел успешно и корабль уже направляется к Луне. С помощью своих камер он сделал "космическое селфи", пишет Space.

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[ + – ] На космчиеском корабле Orion размещено много камер, н опервые снимки из космоса о нсдела с помощью тех, которые закреплены на его солнечных панелях Фото: NASA

Космический корабль уже летит к Луне и успел прислать несколько фотографий своего исторического путешествия. Пока что он улетел без экипажа, но в 2024 году он во второй раз облетит Луну (а цель первого полета состоит именно в этом) уже с астронавтами на борту. А еще через год он доставит первых с 1972 года космических путешественников на спутник Земли.

[ + – ] Космический корабль уже летит к Луне и успел прислать несколько фотографий своего исторического путешествия Фото: ESA

Обитателями космического корабля стали два манекена, которые одеты специальные костюмы, похожие на те, которые будут использовать астронавты во время будущего полета на Луну. Через 8 минут после старта ракеты-носителя, верхняя ступень ракеты продолжила полет вместе с кораблем Orion на околоземную орбиту. И уже через 10 минут корабль развернул свои 4 солнечные панели, длиной 7 м каждая.

[ + – ] Обитателями космического корабля стали два манекена, которые одеты специальные костюмы, похожие на те, которые будут использовать астронавты во время будущего полета на Луну Фото: ESA

На этих панелях закреплены камеры, и именно с их помощью Orion прислал первые снимки из космоса. Эти солнечные панели могут изменять местоположение, благодаря чему космический корабль все время будет получать солнечную энергию. На изображениях видны части космического корабля, а на заднем плане даже можно увидеть Землю.

[ + – ] Стоит заметить, что все снимки корабль делал еще в то время, когда разгонный блок ракеты выводил его дальше в космос Фото: ESA

Стоит заметить, что все снимки корабль делал еще в то время, когда разгонный блок ракеты выводил его дальше в космос. В свой самостоятельный полет Orion отправился через 55 минут после старта ракеты-носителя на Земле. Европейское космическое агентство, которое принимало участие в создании корабля Orion также поделилось коротким видеороликом, на котором видно, как отделяется вторая ступень ракеты от космического корабля.

[ + – ] Европейское космическое агентство, которое принимало участие в создании корабля Orion также поделилось коротким видеороликом, на котором видно, как отделяется вторая ступень ракеты от космического корабля

Путешествие к Луне у корабля Orion займет примерно 6 дней. Ожидается, что уже 21 ноября он подлетит к Луне на расстояние в 97 км, а после этого выйдет на более удаленную окололунную орбиту. Важно отметить, что впервые в истории космический корабль, предназначенный для полета человека, будет находится очень далеко Земли. Во время полета он побьет рекорд расстояния от планеты в 400 170 км, который установил космический корабль "Аполлон-13" в 1970 году. Но тогда экипажу пришлось увести корабль так далеко от Земли из-за взрыва на борту и благодаря экстренным действиям они смогли вернутся домой.

Полет космического корабля Orion завершится 11 декабря 2022 года, когда он приводнится в Тихом океане. В NASA возлагают огромные надежды на то, что эта миссия будет успешной. Ведь это первый шаг к возвращению человека на Луну впервые за 50 лет.

До 2025 или даже до 2026 года скорее всего астронавты не высадятся на поверхность нашего спутника, но, когда это произойдет они станут продолжателями дела тех 12 американцев, которые там побывали с 1969 по 1972 год. Кстати, о них Фокус уже писал.