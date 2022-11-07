Сколько людей смогли погулять по Луне: не так и много на самом деле

За 53 года с момента первой высадки человека на Луне там побывали всего несколько американцев – астронавтов NASA. И все, кстати, были мужчинами.

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До 1969 года люди уже летали в космос и даже покидали пределы своих космических кораблей. Первым человеком, который покинул пределы Земли, как известно был Юрий Гагарин и сделал он это в 1961 году. В 1965 году первым человеком, который вышел в открытый космос был Алексей Леонов. Оба были представителями уже несуществующей страны под названием СССР. Но именно в 1969 году в рамках космической гонки между СССР и США в рамках программы "Аполлон" двое американцев первыми ступили на поверхность Луны. С тех пор в течение всего 3 лет там побывали еще несколько американских астронавтов. Сколько их было и как их звали? Об этом пишет издание Space.

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Членами, можно сказать, эксклюзивного клуба посетителей Луны, которые смогли пройтись по поверхности другого, хоть и маленького мира, а именно нашего спутника, были всего 12 астронавтов NASA. На своих космических кораблях в рамках миссии "Аполлон" они преодолели более 370 тысяч км от Земли, чтобы побывать на Луне. Первая высадка состоялась в 1969 году, а последняя высадка человека на Луне произошла в 1972 году.

В своей знаменитой речи 1962 года, когда президент США Джон Кеннеди поручил NASA отправить на Луну, он сказал, что данная задача трудновыполнимая, поэтому ее нужно выполнить уже до конца десятилетия. Такая амбициозная цель появилась у США из-за того, что за год до этого Советский Союз смог опередить американцев и первым отправил человека в космос. Поэтому США нужно было космическое достижение такого же масштаба. Именно поэтому была выбрана высадка человека на Луне.

[ + – ] Эдвин "Базз" Олдрин на Луне, 1969 год Фото: NASA

Первыми людьми, которые ступили на поверхность нашего спутника были астронавты NASA Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Первый, кстати, тогда заявил, что это маленький шаг для одного человека и огромный скачок для человечества. После этого на Луну высаживались в разное время еще 10 человек, все они были американцами и мужчинами.

Список астронавтов, побывавших на Луне:

Нил Армстронг (миссия "Аполлон-11", 1969 год)

Эдвин или "Базз" Олдрин (миссия "Аполлон-11", 1969 год)

Чарльз "Пит" Конрад (миссия "Аполлон-12", 1969 год)

Алан Бин (миссия "Аполлон-12", 1969 год)

Алан Шепард (миссия "Аполлон-14", 1971 год)

Эдгар Митчелл (миссия "Аполлон-14", 1971 год)

Дэвид Скотт (миссия "Аполлон-15", 1971 год)

Джеймс Ирвин (миссия "Аполлон-15", 1971 год)

Джон Янг (миссия "Аполлон-16", 1972 год)

Чарльз Дьюк (миссия "Аполлон-16", 1972 год)

Юджин Сернан (миссия "Аполлон-17", 1972 год)

Харрисон Шмитт (миссия "Аполлон-17",1972 год)

[ + – ] Первыми людьми, которые ступили на поверхность нашего спутника были астронавты NASA Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Первый, кстати, тогда заявил, что это маленький шаг для одного человека и огромный скачок для человечества. После этого на Луну высаживались в разное время еще 10 человек, все они были американцами и мужчинами Фото: NASA

Каково это ходить по Луне?

Одна из самых главных особенностей во время прогулки по Луне — это низкая гравитация. Она составляет всего шестую часть земной, то есть масса человека на Луне составляет всего 16% от того, какой она является на Земле и прыгать на спутнике нашей планеты можно в 6 раз выше.

Во время прогулки по лунной поверхности вы будете себя ощущать очень легким человеком с невероятно малым весом. Также из-за очень разреженной атмосферы ваши глаза будут видеть очень резкие цвета.

По словам Эдвина Олдрина, поврехность Луны – это огромная пустыня, покрытая пылью, а небо на Луне очень черное. Если вы окажетесь на Луне, то Земля будет выглядеть маленьким шариком, который можно закрыть если вытянуть вверх большой палец руки. Чарльз Дьюк вспоминал, что цвета на Луне резко отличались от того, какими они являются на Земле, а Солнце сияло настолько ярко, что не видно было звезд.

До 1971 года астронавты на Луне передвигали на своих двоих, что было не очень комфортно, да к тому же не позволяло преодолеть большое расстояние. Только в 1971 году астронавты миссии "Аполлон-15" впервые смогли оценить все преимущества нового лунного автомобиля. Это транспортное средство могло развивать скорость до 16 км/час и передвигалось на расстояние до 89 км. Астронавты из двух последних миссий на Луне также использовали для передвижения лунный автомобиль.

[ + – ] До 1971 года астронавты на Луне передвигали на своих двоих, что было не очень комфортно, да к тому же не позволяло преодолеть большое расстояние. Только в 1971 году астронавты миссии "Аполлон-15" впервые смогли оценить все преимущества нового лунного автомобиля Фото: NASA

Будущие миссии на Луну

NASA не оставляет попыток вернуть человека на Луну и для этого предназначена программа Artemis. Уже в 2025 году космическое агентство планирует доставить на спутник Земли своих астронавтов. Среди них впервые будет женщина, а также представитель не европеоидной расы. Первый этап данной миссии состоит в том, что новая ракета-носитель SLS отправит в путешествие вокруг Луны космический корабль, который проверит стабильность этой орбиты. Затем состоится такое же путешествие, но с экипажем на борту и на заключительном этапе произойдет первая за пять десятилетий высадка человека на Луну. Кстати первый полет ракеты SLS запланирован уже на начало следующей недели. О проблемах, с которыми и столкнулось NASA, во время подготовки этого полета и о том, что он уже неоднократно переносился, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что многие люди до сих пор верят в то, что люди никогда не бывали на Луне. Популярная теория заговора гласит, что все это было снято в Голливуде.