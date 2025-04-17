Впервые собрал образцы с астероида: исторический зонд отключился в глубоком космосе

Первым в истории зондом, которому удалось приземлиться на поверхность астероида был японский космический аппарат "Хаябуса-2". Он совершил посадку на астероид Рюгу в 2019 году, собрал образцы местной породы и доставил их на Землю в 2020 году. Но теперь неизвестный сбой привел к тому, что зонд в рамках расширенной миссии перешел в безопасный режим работы.

Related video

Об этом пишет Space.

Японский космический аппарат "Хаябуса-2", который должен собрать образцы с поверхности другого астероида перешел в безопасный режим работы во время путешествия в глубоком космосе. Японские ученые пока не знают, каким образом аномалия может повлиять на его дальнейшую миссию.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Зонд "Хаябуса-2" успешно доставил образцы астероида Рюгу на Землю в декабре 2020 года, и таким образом ученые впервые получили для изучения части астероида. Этот космический камень существует миллиарды лет и скрывает в себе секреты образования Солнечной системы.

После того, как образцы астероида Рюгу были доставлены на нашу планету зонд "Хаябуса-2" отправился в расширенную миссию для изучения астероида 1998 KY26. Зонд должен прибыть к этому космическому камню в 2031 году.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что зонд перешел в безопасный режим работы автоматически после того, как произошел сбой в его работе. Пока ученые точно не выяснили причину аномалии.

Связь с зондом пока есть и ученые пытаются разобраться в ситуации, ведь еще неизвестно, сможет ли "Хаябуса-2" далее продолжить свою миссию в глубоком космосе.

Космический аппарат "Хаябуса-2" отправился в космос в декабре 2014 года. Встреча с астероидом Рюгу произошла в июне 2018 года и 18 месяцев зонд изучал астероид, а затем собрал образцы местной породы в ноябре 2019 года. В конце 2020 года аппарат отправил капсулу с образцами на Землю и ученые продолжают вот уже 5 лет изучать эти образцы.

Пока идет изучение ситуации с аппаратом "Хаябуса-2" JAXA уже готовится к новой миссии по сбору и доставке образцов на Землю со спутника Марса под названием Фобос.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что у Марса было очень странное магнитное поле. Земля имеет магнитное поле, которое защищает нашу планету от солнечного ветра. У Марса в прошлом также было магнитное поле, то теперь остались только его следы в горных породах. Астрономы не могли долгое время понять, почему следы магнитного поля лучше всего проявляются в южном полушарии Красной планеты. Теперь ученые нашли решение этой загадки.