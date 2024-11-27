В образцах астероида Рюгу обнаружили живые организмы: почему ученые совсем этому не рады

После нового исследования, возможно, придется более скептически относиться к сообщениям ученых об обнаружении потенциальной внеземной жизни.

В прошлом году ученые заявили, что во время исследования образцов астероида Рюгу они обнаружили органический материал, необходимый для живых организмов. То есть потенциально внутри астероида могли сохраниться живые внеземные микроорганизмы. Но новое исследование, опубликованное в журнале Meteoritics & Planetary Science показало, что жизнь в образцах астероида все же присутствует, но совсем не внеземная, пишет Futurism.

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Существует теория, согласно которой живые микроорганизмы могут путешествовать на астероидах по космосу и таким образом, возможно, именно так они попали на Землю. То есть падение астероидов на нашу планету могло дать начало появлению жизни на Земле.

Японский космический аппарат "Хаябуса-2" в 2020 году доставил на Землю образцы астероида Рюгу, исследование которых продолжается все эти годы. Открытие органических веществ в образцах астероида, указывающих на присутствие жизни, вызвало волну дискуссий в научном сообществе. Ведь в таком случае вышеописанная теория получила бы подтверждение. Но точку в дискуссиях поставили результаты нового исследования образцов астероида Рюгу.

Ученые действительно обнаружили доказательства микробной жизни, но эта жизнь не прибыла на Землю вместе с образцами астероида с расстояния более 150 млн км.

Астероид Рюгу Фото: JAXA

Как показало исследования, на самом деле в образцах находятся земные микроорганизмы, которые каким-то образом преодолели все меры контроля, направленные на предотвращение загрязнения образцов астероида Рюгу земными веществами и микробами.

При этом ученые обнаружили, что микроорганизмы быстро колонизировали образцы. По словам ученых, это исследование показывает, что присутствие микроорганизмов в образцах, доставленных из космоса, не обязательно является доказательством внеземной жизни.

Образцы астероида Рюгу были доставлены в лабораторию для исследования в герметичной камере. Она была открыта в стерильном помещении, обработанном азотом. Все инструменты прошли тщательную стерилизацию. И все же земные микробы преодолели все эти меры защиты и загрязнили образцы астероида.

После нового исследования, возможно, придется более скептически относится к сообщениям ученых об обнаружении потенциальной внеземной жизни.

Как уже писал Фокус, что-то странное произошло с российским космическим кораблем на орбите. Астронавты наконец-то смогли забрать груз, который доставил на МКС космический корабль "Прогресс", после того, как процесс разгрузки был задержан из-за странного запаха.

Также Фокус писал о том, что ученые создали модель альтернативной версии Солнечной системы, в которой между Марсом и Юпитером образовалась планета класса супер-Земля. Ученые пришли к выводу, что если бы такая планета существовала в реальности, то людей на Земле скорее всего не существовало.