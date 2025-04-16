Марс действительно необычный: Красная планета имела очень странное магнитное поле

Земля имеет магнитное поле, которое защищает нашу планету от солнечного ветра. У Марса в прошлом также было магнитное поле, то теперь остались только его следы в горных породах. Астрономы не могли долгое время понять, почему следы магнитного поля лучше всего проявляются в южном полушарии Красной планеты. Теперь ученые нашли решение этой загадки.

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Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет Phys.

Ученые пришли к выводу, что в отличие от Земли, которая имеет сферическое магнитное поле, окружающее всю планету, Марс в прошлом имел полусферическое магнитное поле, которое покрывало только его южное полушарие. Такой вид магнитного поля соответствует его следам, которые можно обнаружить сегодня.

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Авторы исследования считают, что такое необычное магнитное поле могло возникнуть в том случае, если ядро Марса не твердое, а жидкое.

До сих пор ученые, изучающие историю Марса и его магнитного поля, опирались на модели, которые показывали, что ядро Красной планеты похоже на то, что есть у Земли, то оно твердое и окружено слоем расплавленного железа.

Но данные аппарата InSight показали, что в ядре Марсе находится больше легких химических элементов, чем ожидалось. Это означает, что температура плавления ядра Марса отличается от такой же температуры в недрах Земли. А значит, ядро Марса может быть расплавленным, а не твердым.

По словам ученых, они предположили, что если Марс имеет жидкое ядро сейчас, то скорее всего оно было таким же и 4 млрд лет назад, когда Красная планета имела магнитное поле. Для проверки своей гипотезы ученые создали серию моделирований раннего Марса с жидким ядром. При этом в моделированиях ученые постепенно повышали температуру мантии Марса в северном полушарии.

Конечное моделирование показало, что разница в температуре между мантией в северном и южном полушарии Марса, привела к тому, что тепло из ядра выходило только в южной части Красной планеты. Это тепло было таким мощным, что приводило в действие планетарное динамо, которое создавало полусферическое магнитное поле Красной планеты. То есть это магнитное поле покрывало только южную часть Марса.

Планетарное динамо представляет собой механизм, который создают магнитное поле с помощью движения в расплавленном железном ядре.

Исследователи говорят, что их открытие является альтернативным объяснением отсутствия следов магнитного поля Марса в горных породах его северного полушария, которые как считают некоторые ученые уничтожаются ударами астероидов.

Хотя Марс по размеру и составу поход на Землю, все же это совсем другая планета. И новое открытие показывает, что Красная планета еще сильнее отличается от Земли.

Также Фокус писал о том, что ученые показали поверхность Марса, которая была создана благодаря вулканической активности. Новые изображения сделал зонд Mars Express.

Еще Фокус писал о том, что астрономы обнаружили галактику, которую они не могут объяснить. Это открытие бросает вызов пониманию Вселенной. Астрономы обнаружили галактику, в которой нет темной материи, то есть главного компонента, необходимого для создания галактик.