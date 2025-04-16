Марс справді незвичайний: Червона планета мала дуже дивне магнітне поле

Земля має магнітне поле, яке захищає нашу планету від сонячного вітру. Марс у минулому також мав магнітне поле, то тепер залишилися тільки його сліди в гірських породах. Астрономи не могли довгий час зрозуміти, чому сліди магнітного поля найкраще проявляються в південній півкулі Червоної планети. Тепер учені знайшли рішення цієї загадки.

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Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише Phys.

Учені дійшли висновку, що на відміну від Землі, яка має сферичне магнітне поле, що оточує всю планету, Марс у минулому мав напівсферичне магнітне поле, що покривало тільки його південну півкулю. Такий вид магнітного поля відповідає його слідам, які можна виявити сьогодні.

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Автори дослідження вважають, що таке незвичайне магнітне поле могло виникнути в тому разі, якщо ядро Марса не тверде, а рідке.

Досі вчені, які вивчають історію Марса і його магнітного поля, спиралися на моделі, що показували, що ядро Червоної планети схоже на те, що є в Землі, тобто воно тверде й оточене шаром розплавленого заліза.

Але дані апарату InSight показали, що в ядрі Марса міститься більше легких хімічних елементів, ніж очікувалося. Це означає, що температура плавлення ядра Марса відрізняється від такої ж температури в надрах Землі. А отже, ядро Марса може бути розплавленим, а не твердим.

За словами вчених, вони припустили, що якщо Марс має рідке ядро зараз, то найімовірніше воно було таким самим і 4 млрд років тому, коли Червона планета мала магнітне поле. Для перевірки своєї гіпотези вчені створили серію моделювань раннього Марса з рідким ядром. При цьому в моделюваннях вчені поступово підвищували температуру мантії Марса в північній півкулі.

Кінцеве моделювання показало, що різниця в температурі між мантією в північній і південній півкулі Марса призвела до того, що тепло з ядра виходило тільки в південній частині Червоної планети. Це тепло було таким потужним, що приводило в дію планетарне динамо, яке створювало напівсферичне магнітне поле Червоної планети. Тобто це магнітне поле покривало тільки південну частину Марса.

Планетарне динамо являє собою механізм, який створює магнітне поле за допомогою руху в розплавленому залізному ядрі.

Дослідники кажуть, що їхнє відкриття є альтернативним поясненням відсутності слідів магнітного поля Марса в гірських породах його північної півкулі, які, як вважають деякі вчені, знищуються ударами астероїдів.

Хоча Марс за розміром і складом схожий на Землю, все ж це зовсім інша планета. І нове відкриття показує, що Червона планета ще сильніше відрізняється від Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені показали поверхню Марса, яка була створена завдяки вулканічній активності. Нові зображення зробив зонд Mars Express.

Ще Фокус писав про те, що астрономи виявили галактику, яку вони не можуть пояснити. Це відкриття кидає виклик розумінню Всесвіту. Астрономи виявили галактику, в якій немає темної матерії, тобто головного компонента, необхідного для створення галактик.