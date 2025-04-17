Уперше зібрав зразки з астероїда: історичний зонд відключився в глибокому космосі

Першим в історії зондом, якому вдалося приземлитися на поверхню астероїда, був японський космічний апарат "Хаябуса-2". Він здійснив посадку на астероїд Рюгу 2019 року, зібрав зразки місцевої породи і доставив їх на Землю 2020 року. Але тепер невідомий збій призвів до того, що зонд у межах розширеної місії перейшов у безпечний режим роботи.

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Про це пише Space.

Японський космічний апарат "Хаябуса-2", який має зібрати зразки з поверхні іншого астероїда, перейшов у безпечний режим роботи під час подорожі в глибокому космосі. Японські вчені поки не знають, яким чином аномалія може вплинути на його подальшу місію.

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Зонд "Хаябуса-2" успішно доставив зразки астероїда Рюгу на Землю в грудні 2020 року, і таким чином вчені вперше отримали для вивчення частини астероїда. Цей космічний камінь існує мільярди років і приховує в собі секрети утворення Сонячної системи.

Після того, як зразки астероїда Рюгу доставили на нашу планету, зонд "Хаябуса-2" вирушив у розширену місію для вивчення астероїда 1998 KY26. Зонд має прибути до цього космічного каменю у 2031 році.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомило, що зонд перейшов у безпечний режим роботи автоматично після того, як стався збій у його роботі. Поки вчені точно не з'ясували причину аномалії.

Зв'язок із зондом поки що є і вчені намагаються розібратися в ситуації, адже ще невідомо, чи зможе "Хаябуса-2" далі продовжити свою місію в глибокому космосі.

Космічний апарат "Хаябуса-2" вирушив у космос у грудні 2014 року. Зустріч з астероїдом Рюгу сталася в червні 2018 року і 18 місяців зонд вивчав астероїд, а потім зібрав зразки місцевої породи в листопаді 2019 року. Наприкінці 2020 року апарат відправив капсулу зі зразками на Землю і вчені продовжують ось уже 5 років вивчати ці зразки.

Поки триває вивчення ситуації з апаратом "Хаябуса-2", JAXA вже готується до нової місії зі збору та доставки зразків на Землю із супутника Марса під назвою Фобос.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що у Марса було дуже дивне магнітне поле. Земля має магнітне поле, яке захищає нашу планету від сонячного вітру. У Марса в минулому також було магнітне поле, то тепер залишилися тільки його сліди в гірських породах. Астрономи не могли довгий час зрозуміти, чому сліди магнітного поля найкраще проявляються в південній півкулі Червоної планети. Тепер учені знайшли рішення цієї загадки.