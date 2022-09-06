Миссия пока невыполнима. Что не так с Artemis 1 и удастся ли людям вернуться на Луну

Очередная попытка отправить на Луну первую, пока что беспилотную миссию, не увенчалась успехом. Но в NASA настроены оптимистично.

Луна пока что остается местом, где работают только автономные космические аппараты. Последний раз на спутнике Земли астронавты высаживались в конце 1972 года. С 1969 года на Луне в рамках космической программы "Аполлон" побывали 12 американских мужчин. В 2020 году NASA представило новую космическую программу, которую назвали Artemis ("Артемида"), в честь сестры древнегреческого бога Аполлона. Эта программа рассчитана на 3 этапа и NASA планирует вернуться на Луну с пилотируемой миссией уже в 2025 году. Тогда на Луну должны полететь первая женщина и первый человек не европейского происхождения. Но последние события говорят о том, что планы NASA могут потребовать коррекции.

[ + – ] Из-за технических проблем, а именно из-за утечки жидкого водородного топлива во время заправки одного из двигателей ракеты Space Launch System, миссия Artemis-1 была отменена Фото: NASA

Для того, чтобы полететь на Луну нужна очень мощная ракета, такая же как ракета-носитель Сатурн-5, которая осуществляла запуск космических кораблей в рамках программы "Аполлон" 50 лет назад. И конечно же нужен современный космический корабль, который бы позволил астронавтам нормально себя чувствовать в космосе с возможностью находиться там во время длительных космических полетов.

Новый космический корабль, который получил название "Orion" в NASA начали создавать еще в 2003 году, а новую мощнейшую в мире ракету-носитель под названием Space Launch System – в 2011 году. Эта ракета-носитель предназначена для того, чтобы отправить космический корабль "Orion" в первый полет вокруг Луны, но пока что без экипажа.

[ + – ] Для того чтобы полететь на Луну нужна очень мощная ракета, такая же как ракета-носитель Сатурн-5, которая осуществляла запуск космических кораблей в рамках программы "Аполлон" 50 лет назад. И конечно же нужен современный космический корабль, который бы позволил астронавтам нормально себя чувствовать в космосе с возможностью находится там во время длительных космических полетов Фото: NASA

Полет на Луну, которого не было

Этот первый полет был запланирован на 29 августа 2022 года. Саму эту миссию в NASA назвали Artemis 1, а следующие миссии, Artemis 2 и Artemis 3, должны включать в себя первый в 21 веке облет Луны космическим кораблем с экипажем и высадка первых в этом столетии людей на Луну соответственно.

Но из-за технических проблем, а именно из-за утечки жидкого водородного топлива во время заправки одного из двигателей ракеты Space Launch System, миссия Artemis-1 была отменена. 98-метровая ракета-носитель с космическим кораблем на своей вершине осталась стоять на стартовой площадке в Космическом центре NASA имени Кеннеди, пока инженеры пытались разобраться с проблемой.

Еще до самого старта в NASA заявили, что если запуск не произойдет, то следующая попытка будет предпринята 2 сентября. Но после неудачного старта ракеты было принято решение перенести запуск на 3 сентября. Во время подготовки к этому запуску инженеры NASA заявили о том, что устранили все технические проблемы, но окончательное решение о новом старте должно было быть принято только 3 сентября.

Но за несколько часов до повторного запуска ракеты Space Launch System, снова была обнаружена утечка водородного топлива во время заправки двигателя ракеты. Инженеры пытались устранить проблему, но это у них не получилось. Изначально в NASA хотели перенести старт на 5 сентября, но затем было принято решение перенести старт на конец этого месяца или даже на начало или же середину октября, пишет The Guardian.

[ + – ] За несколько часов до повторного запуска ракеты Space Launch System, снова была обнаружена утечка водородного топлива во время заправки двигателя ракеты Фото: NASA

Почему так важна миссия Artemis 1?

Во-первых, NASA хочет продемонстрировать, что на их технические достижения, над которыми ученые работали многие годы, не зря оплачивали американские налогоплательщики. По предварительным оценкам, лунная программа NASA уже обошлась американскому бюджету в 50 млрд долларов, а к 2025 году эта сумма вырастет до 98 млрд долларов.

Во-вторых, NASA хочет повторить успех космической программы "Аполлон", но в более расширенном варианте. 50 лет назад астронавты просто исследовали Луну и брали образцы горных пород. Теперь же NASA планирует не просто повторную высадку человека на Луне, а создание там лунной базы на поверхности и аванпоста на орбите Луны. Это нужно для дальнейшей колонизации спутника Земли, а также новая программа NASA предусматривает использование Луны в качестве перевалочного пункта на пути к Марсу.

В-третьих, NASA нужно убедиться в том, что и ракета, и космический корабль, соответствуют возложенным на них техническим задачам и смогут выполнять многоразовые пилотируемые миссии сначала на Луну, а затем и на Марс. Важно знать, что в рамках первого беспилотного полета на Луну космический корабль "Orion" будет вращаться вокруг спутника Земли по очень вытянутой орбите и находясь в самой дальней точке от Луны будет первым подобным космическим кораблем, который побывает так далеко в космосе.

Кстати, последней пилотируемой миссией на Луну была миссия "Аполлон-17", которая состоялась в декабре 1972 года. После этого на спутник Земли NASA планировало отправить еще 3 миссии. Но американское правительство посчитало, что эти миссии обходятся слишком дорого бюджету и их отменили. Пока что ничего не говорит о том, что беспилотный полет на Луну не состоится в октябре. В NASA пообещали приложить максимум усилий, чтобы этот запуск состоялся.

Предварительно следующий запуск с экипажем на орбиту Луны планировался в 2024 году, а сама первая высадка человека — в 2025 году. Неудачный первый старт ракеты Space Launch System может повлиять на эти планы. Стоит заметить, что изначально первый старт этой ракеты был запланирован еще на 2019 год, так что программа Artemis уже выбилась из графика и продолжает делать это дальше.