Старт ракеты SLS, которая должна была лететь к Луне, отменили: названа причина

Если причину неисправности — утечку топлива — не удастся оперативно устранить, следующий запуск ракеты произойдет только в октябре.

Запуск ракеты Space Launch System, которая в рамках миссии Artemis 1, должна была лететь на Луну, отменили из-за утечки топлива. Об этом сообщает Space.com.

Это был вторая попытка NASA запустить испытательный полет своей ракеты-носителя. Космическое агентство надеялось запустить свою лунную миссию Artemis 1, но утечка водородного топлива, обнаруженная примерно за семь часов до старта, предотвратила попытку.

Инженеры NASA попытались нагреть разъем бака и охладить его холодным топливом, чтобы остановить утечку. Попытка успехом не увенчалась. После этого технические специалисты попытались нагреть разъем бака и охладить его холодным топливом, чтобы остановить утечку. Эти попытки тоже провалились.

Теперь космическому агентству придется подождать до понедельника (5 сентября), чтобы предпринять следующую попытку запуска.

Но в случае, если NASA придется вернуть ракету SLS Artemis 1 обратно в ангар здания сборки транспортных средств для ремонта, запуск будет перенесен на октябрь.

Что известно о миссии Artemis 1

Согласно программе NASA Artemis, это второй планируемый беспилотный полет космического корабля Орион, который будет запускаться ракетой SLS. Она для таких целей задействована впервые.

Ожидается, что космический корабль пробудет в космосе три недели, включая шесть дней на ретроградной окололунной орбите.

На борту будут манекены. В случае успеха это будет первая капсула, которая полетит на спутник Земли после программы NASA Apollo 50 лет назад.

Artemis 1 предназначен для демонстрации возможностей интегрированных систем Ориона для последующих пилотируемых миссий, а также для испытания термоизоляции корабля в течение высокоскоростного (11 км/с) вхождения в атмосферу при возвращении на Землю.

Следующая миссия Artemis 2 может состояться в 2023 году.

Напомним, 31 августа NASA во второй раз попыталося запустить ракету на Луну. Попытка снова не увенчалась успехом.

Мы также информировали своих читателей о том, что планировавшийся в США 29 августа запуск к Луне миссии Artemis 1 был отменен в связи с обнаруженной утечкой жидкого водорода при заправке новой американской сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System.