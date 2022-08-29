Достать до Луны не получилось: NASA отменила запуск Artemis 1 (видео)

В Космическом агентстве сообщили, что запуск был отменен из-за технической неисправности при заправке новой американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS.

Планировавшийся в США на понедельник, 29 августа, запуск к Луне миссии Artemis 1 отменен в связи обнаруженной утечкой жидкого водорода при заправке новой американской сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Об этом сообщили на сайте NASA.

В сообщении сказано, что начальник запуска Чарли Блэквелл-Томпсон остановил попытку запуска Artemis I примерно в 8:34 утра по местному времени. Ракета Space Launch System и космический корабль Orion остаются в безопасной и стабильной конфигурации.

"Диспетчеры запуска продолжают оценку того, почему испытание на прокачку двигателей RS-25 в нижней части основной ступени до надлежащего температурного диапазона для старта не увенчалось успехом и закончилось в течение двух часов после запуска. Инженеры продолжают собирать дополнительные данные", — написано в сообщении.

Также в NASA заявили, что следующая предполагаемая дата запуска – 2 сентября, пятница. Однако это произойдет только в том случае, если будут устранены все неполадки.

[ + – ] Отмена запуска ракеты SLS

Что такое миссия Artemis 1?

Artemis 1–– это запланированный NASA беспилотный полет космического корабля "Орион". Предполагается, что корабль проведет около 3 недель в космосе, включая 3 дня на ретроградной орбите Луны. Это первый этап программы Artemis, которая предполагает также высадку на Луну людей и построения на ней космической базы. Планируется три мисси. Запуск пилотируемого корабля, миссия Artemis 2, запланирован на 2024 год.

"Мы отправим астронавтов в новые места, начиная с Южного полюса Луны", — написали на сайте NASA.

Астронавты и роботы будут искать воду и другие важные ресурсы, важные для долгосрочных исследований.

[ + – ] Миссия Artemis

Ранее Фокус писал, что астероид Дидим находится в нужном месте для столкновения с аппаратом NASA. Недавние наблюдения ученых с помощью наземных телескопов указывают на то, что астроид Дидим и его спутник Диморф находятся в правильном положении и что космический аппарат DART сможет нанести точный удар по меньшему из них.

Также сообщалось, что телескоп Уэбба запечатлел почти идеальное кольцо Эйнштейна на расстоянии 12 млрд световых лет. Космический телескоп Уэбба сделал снимок очень далекой галактики, которая находится на расстоянии в 12 млрд световых лет нас. Ее вообще мог бы и не увидеть телескоп, если бы не кольцо Эйнштейна