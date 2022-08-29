Телескоп Уэбба запечатлел почти идеальное кольцо Эйнштейна на расстоянии 12 млрд световых лет

Иногда далекие галактики могут выглядеть не так, как мы себе это представляем.

Космический телескоп Уэбба сделал снимок очень далекой галактики, которая находится на расстоянии в 12 млрд световых лет нас. Ее вообще мог бы и не увидеть телескоп, если бы не кольцо Эйнштейна, пишет ScienceAlert.

Студент одного из неназванных университетов, который изучает астрономию, воспользовался архивом изображений, которые присылает космический телескоп Уэбба на Землю, чтобы обработать одно из уникальных изображений.

Это изображение галактики SPT-S J041839-4751.8, которая находится на расстоянии в 12 млрд световых лет от нас. Но эту галактику видно благодаря кольцу Эйнштейна, объясняет в своем посте в социальной сети Reddit студент-астроном под ником Spaceguy44.

[ + – ] Это изображение галактики SPT-S J041839-4751.8, которая находится на расстоянии в 12 млрд световых лет от нас Фото: NASA

Если бы не кольцо Эйнштейна, то эту галактику вряд ли бы мог сфотографировать телескоп Уэбба. Это кольцо появляется, когда свет от очень далекой галактики проходит через более близкую к телескопу галактику и искривляется. Благодаря тому, что такие явления существуют можно изучать очень далекие галактики, которые невозможно увидеть напрямую.

[ + – ] Если бы не кольцо Эйнштейна, то эту галактику вряд ли бы мог сфотографировать телескоп Уэбба Фото: NASA

Сам процесс наблюдения за далекими космическими объектами, такими как галактики и скопления галактик с помощью других объектов, которые находятся ближе к космическому телескопу называется гравитационным линзированием. О том, что такой способ наблюдения существует говорил еще Альберт Эйнштейн, поэтому кольца света и получили его имя.

Стоит заметить, что запечатлеть кольца Эйнштейна не таки просто, хотя это все же удается космическим телескопам, в том числе телескопу Хаббл.

На самом деле космический телескоп Уэбба сделал два изображения галактики SPT-S J041839-4751.8, но первый снимок был не таким четким. После тщательной обработки второго изображения студент-астроном опубликовал эту фотографию кольца Эйнштейна в разных масштабах в социальных сетях.

[ + – ] На самом деле космический телескоп Уэбба сделал два изображения галактики SPT-S J041839-4751.8, но первый снимок был не таким четким Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбба впервые обнаружил в атмосфере далекой планеты углекислый газ.

Также Фокус писал о том, что телескоп Уэбба продолжает присылать на Землю новые потрясающие фотографии Юпитера.

Напоминаем также, что телескоп Уэбба сделал изображение спиральной галактики NGC 1365, которая находится на расстоянии в 56 млн световых лет от нас.