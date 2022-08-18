Джемс Уэбб запечатлел удивительную спиральную галактику (фото)

Астрономы выбрали NGC 1365 с целью больше узнать о звездообразовании в ближних уголках Вселенной.

На днях космический телескоп Джеймс Уэбб сделал новое потрясающее изображение соседней галактики с небольшой помощью фотопроцессора, пишет Inverse.

Большая спиральная галактика с перемычкой, официально известная как NGC 1365, находится на расстоянии 56 миллионов световых лет, и это одна из выборок галактик, которую астрономы выбрали для некоторых из самых ранних наблюдений Уэбба с целью больше узнать о звездообразовании в ближних уголках Вселенной.

[ + – ] Изображение (а), полученное с помощью прибора Уэбба NIRCam

NGC 1365 является идеальным кандидатом, потому что это звездообразующая галактика с активно питающейся сверхмассивной черной дырой в центре, находится "лицом к Земле", поэтому астрономы могут видеть ее сложную спиральную структуру во всей своей красе.

В большинстве спиральных галактик с перемычкой, включая, скорее всего, наш собственный Млечный Путь, в центре спирали располагается стержень, сделанный из более старых звезд. Около двух третей всех спиральных галактик имеют бары (также перемычка) — вытянутая структура из звезд и газа в галактическом диске, но NGC 1365 является более редким образцом: он имеет две перемычки, одна из которых находится внутри другой.

[ + – ] Снимок (b) от прибора MIRI

Сложные структуры перемычек и спиралей формируются частично благодаря звездам, газу и пыли, вращающимся вокруг галактического центра с разной скорость. При этом они образуют волны более высокой и низкой плотности, которые в конечном итоге становятся перемычками и спиралями, которые мы можем наблюдать в таких галактиках, как NGC 1365. А гравитация перемычек NGC 1365 может помочь притянуть материал к центру галактики, подпитывая новое звездообразование и питая вечно голодную черную дыру в ее центре.

Изображение (а), полученное с помощью прибора Уэбба NIRCam, показывает свет галактики в ближнем инфракрасном диапазоне, снимок (b) от прибора MIRI, показывает более длинноволновое среднее инфракрасное изображение.

Напомним, что ранее Уэбб нашел самую старую галактику во Вселенной. Размеры галактики весьма небольшие, но она имеет массу эквивалентную 1 млрд масс Солнца, а ее возраст составляет 13,5 млрд лет.