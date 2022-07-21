Телескоп Уэбба обнаружил самую старую галактику во Вселенной: ей 13,5 млрд лет (фото)

Эта галактика очень маленькая, но имеет массу эквивалентную 1 млрд масс Солнца.

Прошло всего чуть больше недели с того момента, как космический телескоп Уэбба начал свою работу и ученые уже заявили об историческом открытии. Новая обсерватория обнаружила самую старую галактику во Вселенной, которой 13,5 млрд лет, то есть она образовалась через 300 млн лет после Большого взрыва. Эта галактика на 100 млн лет старше, чем предыдущий рекордсмен, сообщает Daily Mail.

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Международная группа ученых заявила о том, что космическому телескопу Уэбба удалось заглянуть в прошлое нашей Вселенной дальше, чем когда-либо делал это любой телескоп.

Самая старая галактика во Вселенной

Согласно заявлению и пока что не рецензированной научной статье, Уэбб с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRcam) обнаружил самую старую галактику во Вселенной, которую назвали GLASS-z13 или GN-z13.

[ + – ] Согласно заявлению и пока что не рецензированной научной статье, Уэбб с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRcam) обнаружил самую старую галактику во Вселенной, которую назвали GLASS-z13 или GN-z13 Фото: NASA

По словам ученых, хотя эта галактика точно существовала уже через 300 млн лет после рождения Вселенной, она могла появиться в любой момент времени за эти миллионы лет. Последующий дополнительный анализ данных даст возможность уточнить ее возраст.

Новая галактика, самая старая из известных науке на сегодня, очень маленькая, ее диаметр составляет 1600 световых лет. Чтобы понимать насколько эта галактика небольшая, напомним, что диаметр нашей галактики составляет 100 тысяч световых лет. Но масса галактики GLASS-z13 – 1 млрд масс Солнца.

[ + – ] Новая галактика, самая старая из известных науке на сегодня, очень маленькая, ее диаметр составляет 1600 световых лет Фото: NASA

Предыдущая самая старая галактика

Предыдущий рекордсмен, галактика с названием GLASS-z11 или GN-z11, была обнаружена космическим телескопом Хаббла в 2015 году. Ей 13,4 млрд лет, ее диаметр немного больше, чем у новой галактики – 2300 световых лет. Но масса у нее такая же, как и у GN-z13. И что самое интересное обе эти галактики находятся в одном и том же регионе космоса.

"Космический телескоп Уэбба способен на многое, а самое главное он может заглянуть в очень далекие уголки Вселенной, чтобы обнаружить самые первые звезды и галактики. Хотя новое открытие еще требует дополнительной экспертной оценки, можно смело заявить о том, что Уэббу очень легко обнаружить такие далекие космические объекты и это обнадеживает", — говорит Габриэль Браммер из Копенгагенского университета, Дания.

Маленькие, но очень тяжелые галактики и это очень необычно

Ученые считают, что несмотря на маленький по галактическим меркам размер, огромную массу галактики GN-z13 можно объяснить тем, что в ранней Вселенной она и ее сосед GN-z11 активно росли и поглощали звезды в регионе космоса, где их обнаружили.

[ + – ] Предыдущий рекордсмен, галактика с названием GLASS-z11 или GN-z11, была обнаружена космическим телескопом Хаббла в 2015 году Фото: NASA

"Это очень удивительное открытие. Пока что это только одно из вероятных объяснений такой большой массы галактики. Нам нужно еще провести дополнительные исследования, чтобы докопаться до сути. Потому как не совсем ясно, как так быстро после Большого взрыва эта галактика набрала такую массу", — говорит Рохан Найду из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США.

Новое открытие ждет своего подтверждения

По словам Найду, у ученых есть много доказательств того, что GLASS-z13 является самой старой из известных галактик во Вселенной, но работа по подтверждению этого статуса еще продолжается. По словам ученых, обе эти самые старые галактики во Вселенной, могут предоставить новую информацию об эволюции галактик в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Пока что новое открытие ждет обсуждения научным сообществом, которое должно подтвердить, что галактика GN-z13 является тем, кем ее считают.

[ + – ] Космический телескоп Уэбба способен на многое, а самое главное он может заглянуть в очень далекие уголки Вселенной, чтобы обнаружить самые первые звезды и галактики. Хотя новое открытие еще требует дополнительной экспертной оценки, можно смело заявить о том, что Уэббу очень легко обнаружить такие далекие космические объекты и это обнадеживает, - говорят ученые Фото: NASA

"Сейчас многие астрономические открытия не находят своего подтверждения. Это открытие мне кажется очень многообещающим, но нужно дождаться научной рецензии этого исследования",- говорит Томас Зурбухен, помощник администратора NASA.

Как уже писал Фокус, новой целью космического телескопа Уэбба станет сбежавшая из своей галактики черная дыра. Данные телескопа смогут пролить свет на то, что именно произошло в галактике, которая появилась в результате слияния двух или трех галактик.

Также Фокус писал о новом невероятном изображении галактики, которое недавно прислал на Землю телескоп Уэбба. Хотя эту галактику уже фотографировал телескоп Хаббла, этот снимок является совсем другим визуальным и научным опытом.

Напоминаем, что через полгода после прибытия на место назначения за полтора миллиона километров от Земли, 12 июля телескоп Уэбба начал свою работу и впервые NASA показало на что он способен.