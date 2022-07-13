Превзошел ожидания. На новых снимках телескопа Уэбба уже нашли неизвестные науке объекты (фото)

NASA показало полный набор новых научных изображений космического телескопа, которые дают новое представление о Вселенной.

Событие которого ждали астрономы и любители космоса свершилось. Самый мощный на сегодняшний день космический телескоп Уэбба начал свою полноценную научную деятельность. 12 июля 2022 года NASA опубликовало полный набор первых полноцветных изображений научного качества, которые сделал телескоп. Неизвестная галактика, таинственные космические структуры, новая черная дыра и вода в атмосфере далекой планеты – это лишь часть новой информации, которую получили ученые благодаря новейшей космической обсерватории, сообщает The Guardian.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Самое первое научное изображение Вселенной NASA показало еще 11 июля. Как уже писал Фокус, это была полноцветная фотография скопления галактик под названием SMACS 0723, которые появились более 13 млрд световых лет. Учитывая то, что нашей Вселенной 13,8 млрд лет – это самый далекий взгляд в глубины космоса.

SMACS 0723

[ + – ] Изображение скопления галактик SMACS 0723 показало возможность телескопа Уэбба использовать более близкие галактики в качестве "линзы", чтобы их свет усиливал излучение от более далеких галактик Фото: NASA

Изображение скопления галактик SMACS 0723 показало возможность телескопа Уэбба использовать более близкие галактики в качестве "линзы", чтобы их свет усиливал излучение от более далеких галактик.

По словам ученых, фотография скопления галактик SMACS 0723 является самым четким изображением такой далекой Вселенной. В состав скопления входят тысячи галактик и астрономам удалось увидеть даже самые тусклые из них, о существовании которых не было известно раньше.

"Мы увидели эти далекие галактики из ранней Вселенной настолько хорошо, что можно с уверенностью сказать: таких изображений еще не делал ни один космический телескоп. Мы проанализировали свет от одной из далеких галактик и впервые смогли узнать о ее химическом составе. До этого о таких данных можно было только мечтать", — говорит Джейн Ригби из команды телескопа Джеймса Уэбба.

По мнению ученых, космический телескоп, на создание которого потратили 10 млрд долларов, уже меняет взгляды астрономов на Вселенную. Обсерватория уже смогла заглянуть в самые далекие уголки космоса и будет продолжать делать это и дальше, чтобы узнать больше о галактиках и звездах, которые появились вскоре после Большого взрыва.

Еще одной важной составляющей успеха телескопа Уэбба является то, что он может исследовать далекие экзопланеты с беспрецедентной точностью. Благодаря его приборам теперь ученые могут максимально подробно узнать о составе тех или иных планет, а также смогут обнаружить каменистые планеты, на которых может быть жизнь.

"Телескоп Уэбба находится в отличной форме, все приборы работают так, как и следует. Самое главное, что возможности телескопа, которые он показал на новых изображениях космоса превосходят все наши ожидания", — говорит Бил Окс из команды телескопа Уэбба.

12 июля в дополнение к уже опубликованному первому научному изображению телескопа Уэбба NASA показало еще 4 изображения космических объектов, среди которых был и спектральный анализ далекой планеты.

Южная кольцевая туманность

[ + – ] Телескоп Уэбба сделал фотографию газового облака, которое окружает умирающего белого карлика на расстоянии в 2,5 тысячи световых лет от нас, которое называется Южная кольцевая туманность или NGC 3132 Фото: NASA

Телескоп Уэбба сделал фотографию газового облака, которое окружает умирающего белого карлика на расстоянии в 2,5 тысячи световых лет от нас, которое называется Южная кольцевая туманность или NGC 3132. Эта планетарная туманность находится в созвездии Паруса.

Она образовалась благодаря тому, что умирающая тусклая звезда в центре туманности в течение тысяч лет сбрасывала свое вещество в окружающий космос. Телескопу Уэбба впервые удалось увидеть, что этот белый карлик полностью окутан космической пылью.

Также ученых заинтриговала неожиданная полоса света, которую можно увидеть в левой верхней части изображения. В NASA выяснили, что это галактика, если смотреть на нее сбоку.

Благодаря своим возможностям телескоп Уэбба теперь может узнать намного больше о таких планетарных туманностях.

Квинтет Стефана

[ + – ] Квинтетом Стефана называется плотное скопление из 5 галактик. И на сегодняшний день фотография этих объектов – это самое большое изображение телескопа Уэбба Фото: NASA

Квинтетом Стефана называется плотное скопление из 5 галактик. И на сегодняшний день фотография этих объектов – это самое большое изображение телескопа Уэбба. Чтобы получить один такой снимок приборы телескопа создали почти 1000 отдельных изображений.

Благодаря новым данным ученые теперь имеют лучшее представление о том, как взаимодействие между галактиками могло повлиять на эволюцию ранней Вселенной.

Новый снимок предоставил возможность ученым увидеть эту группу галактик по-новому. Здесь видны миллионы молодых звезд и области звездообразования. Также здесь видны огромные потоки из газа, пыли и звезд, которые выходят из галактик благодаря их взаимному притяжению.

Также ученые смогли открыть новую активную черную дыру. Хотя ее самой и не видно, но она активно поглощает окружающее ее вещество.

Туманность Киля

[ + – ] Еще одним захватывающим изображением, которое создал телескоп Уэбба является туманность Киля. Если точнее, то на снимке виден край туманности NGC 3324, которая входит в состав туманности Киля Фото: NASA

Еще одним захватывающим изображением, которое создал телескоп Уэбба является туманность Киля. Если точнее, то на снимке виден край туманности NGC 3324, которая входит в состав туманности Киля. Это регион бурного образования новых звезд и ученым удалось увидеть ранее неизвестные подобные регионы в этой туманности.

Новое изображение ученые прозвали "Космические горы" из-за явного сходства с горами и долинами на Земле. Кстати, самые высокие "горы" на этом изображении имеют "высоту" в 7 световых лет.

Невероятно детальное изображение позволило ученым различить потоки сильного излучения и звездного ветра, которые исходят от огромных, молодых, горячих звезд.

"Это настолько детализированное изображение, что мы смогли обнаружить сотни звезд, о которых даже не знали. Мы также обнаружили необычные структуры и пока что не знаем ,что это такое на самом деле", — говорит Эмбер Строун из NASA.

Планета Wasp-96b

Фото: NASA

Еще одним достижение телескопа Уэбба был спектральный анализ атмосферы экзопланеты Wasp-96b, которая находится на расстоянии в 1150 световых лет от нас. Это похожий на Юпитер газовый гигант, который имеет вдвое меньшую массу. Эта планета вращается вокруг звезды, которая очень похожа на наше Солнце.

Анализ показал, что в составе атмосферы планеты имеется водяной пар, хотя эта планета и слишком горячая, чтобы там была жидкая вода. Этот анализ состава экзопланеты является самым подробным анализом на сегодняшний день.

По словам ученых, телескоп Уэбба позволил сделать науке огромный шаг вперед в исследовании экзопланет. Теперь ученые собираются найти каменистые миры, на которых может быть жизнь, ведь с помощью Уэбба ее найти будет намного легче.

[ + – ] По словам ученых, телескоп Уэбба позволил сделать науке огромный шаг вперед в исследовании экзопланет. Теперь ученые собираются найти каменистые миры, на которых может быть жизнь, ведь с помощью Уэбба ее найти будет намного легче Фото: NASA

Космический телескоп Уэбба уже полгода находится в далеком космосе на расстоянии в 1,5 млн км от Земли. Он имеет самое большое главное зеркало в истории и 4 уникальных научных прибора. По словам ученых, теперь у них есть возможность изучать Вселенную с невероятной детализацией, чтобы найти ответы на вопросы об эволюции космоса и всех его составляющих.

Кстати, приборы Уэбба в 100 раз более чувствительны, чем приборы знаменитого космического телескопа Хаббла. Но, как уже писал Фокус, эту обсерваторию, которой еже 32 года, еще рано списывать со счетов. Хаббл обязательно еще пригодится и ученые рассказали, чем он будет еще полезен.