Перевершив очікування. На нових знімках телескопа Вебба вже знайшли невідомі науці об'єкти (фото)

NASA показало повний набір нових наукових зображень космічного телескопа, які дають нове уявлення про Всесвіт.

Подія, на яку чекали астрономи та любителі космосу, відбулася. Найпотужніший на сьогодні космічний телескоп Вебба розпочав свою повноцінну наукову діяльність. 12 липня 2022 року NASA опублікувало повний набір перших повнокольорових зображень наукової якості, які зробив телескоп. Невідома галактика, таємничі космічні структури, нова чорна діра та вода в атмосфері далекої планети — це лише частина нової інформації, яку отримали вчені завдяки новітній космічній обсерваторії, повідомляє The Guardian.

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Найперше наукове зображення Всесвіту NASA показало ще 11 липня. Як уже писав Фокус, це була повнокольорова фотографія скупчення галактик під назвою SMACS 0723, які з'явилися понад 13 млрд світлових років. Враховуючи те, що нашому Всесвіту 13,8 млрд років — це найдальший погляд у глибини космосу.

SMACS 0723

[ + – ] Зображення скупчення галактик SMACS 0723 показало можливість телескопа Вебба використовувати ближчі галактики як "лінзи", щоб їхнє світло посилювало випромінювання від далеких галактик Фото: NASA

Зображення скупчення галактик SMACS 0723 показало можливість телескопа Вебба використовувати ближчі галактики як "лінзи", щоб їхнє світло посилювало випромінювання від далеких галактик.

За словами вчених, фотографія скупчення галактик SMACS 0723 є найчіткішим зображенням такого далекого Всесвіту. До складу скупчення входять тисячі галактик, і астрономам вдалося побачити навіть найтьмяніші з них, про існування яких не було відомо раніше.

"Ми побачили ці далекі галактики з раннього Всесвіту настільки добре, що можна з упевненістю сказати: таких зображень ще не робив жоден космічний телескоп. Ми проаналізували світло від однієї з далеких галактик і вперше змогли дізнатися про її хімічний склад. До цього про такі дані можна було тільки мріяти", — говорить Джейн Рігбі з команди телескопа Джеймса Вебба.

На думку вчених, космічний телескоп, на створення якого витратили 10 млрд доларів, уже змінює погляди астрономів на Всесвіт. Обсерваторія вже змогла зазирнути в найдальші куточки космосу та продовжуватиме робити це й надалі, щоб дізнатися більше про галактики та зірки, які з'явилися незабаром після Великого вибуху.

Ще однією важливою складовою успіху телескопа Вебба є те, що він може досліджувати далекі екзопланети з безпрецедентною точністю. Завдяки його приладам тепер учені можуть максимально докладно дізнатися про склад тих чи інших планет, а також зможуть виявити кам'янисті планети, на яких може бути життя.

"Телескоп Вебба перебуває в чудовій формі, всі прилади працюють так, як і слід. Найголовніше, що можливості телескопа, які він показав на нових зображеннях космосу, перевершують усі наші очікування", — говорить Біл Окс із команди телескопа Вебба.

12 липня на додаток до вже опублікованого першого наукового зображення телескопа Вебба NASA показало ще чотири зображення космічних об'єктів, серед яких був і спектральний аналіз далекої планети.

Південна кільцева туманність

[ + – ] Телескоп Вебба зробив фотографію газової хмари, яка оточує білого карлика, що помирає, на відстані 2,5 тисяч світлових років від нас, яка називається Південна кільцева туманність або NGC 3132 Фото: NASA

Телескоп Вебба зробив фотографію газової хмари, яка оточує білого карлика, що помирає, на відстані 2,5 тисяч світлових років від нас, яка називається Південна кільцева туманність або NGC 3132. Ця планетарна туманність розташована в сузір'ї Вітрил.

Вона утворилася завдяки тому, що тьмяна зірка, що вмирає, в центрі туманності протягом тисяч років скидала свою речовину в навколишній космос. Телескопу Вебба вперше вдалося побачити, що цей білий карлик повністю оповитий космічним пилом.

Також учених зацікавила несподівана смуга світла, яку можна побачити в лівій верхній частині зображення. У NASA з'ясували, що це галактика, якщо дивитися на неї збоку.

Завдяки своїм можливостям телескоп Вебба тепер може дізнатися набагато більше про такі планетарні туманності.

Квінтет Стефана

[ + – ] Квінтетом Стефана називається щільне скупчення з 5 галактик. І на сьогодні фотографія цих об'єктів —це найбільше зображення телескопа Вебба Фото: NASA

Квінтетом Стефана називається щільне скупчення з 5 галактик. І на сьогодні фотографія цих об'єктів — це найбільше зображення телескопа Вебба. Щоб отримати один такий знімок, прилади телескопа створили майже 1000 окремих зображень.

Завдяки новим даним учені тепер мають найкраще уявлення про те, як взаємодія між галактиками могла вплинути на еволюцію раннього Всесвіту.

Новий знімок надав можливість ученим побачити цю групу галактик по-новому. Тут видно мільйони молодих зірок і області зореутворення. Також тут видно величезні потоки з газу, пилу та зірок, які виходять із галактик завдяки їхньому взаємному тяжінню.

Також учені змогли відкрити нову активну чорну діру. Хоча її самої і не видно, але вона активно поглинає навколишню речовину.

Туманність Кіля

[ + – ] Ще одним захопливим зображенням, яке створив телескоп Вебба, є туманність Кіля. Якщо точніше, то на знімку видно край туманності NGC 3324, що входить до складу туманності Кіля Фото: NASA

Ще одним захопливим зображенням, яке створив телескоп Вебба, є туманність Кіля. Якщо точніше, то на знімку видно край туманності NGC 3324, що входить до складу туманності Кіля. Це регіон бурхливого утворення нових зірок, і вченим вдалося побачити раніше невідомі подібні регіони в цій туманності.

Нове зображення вчені прозвали "Космічні гори" через явну схожість із горами й долинами на Землі. До речі, найвищі гори на цьому зображенні мають висоту в 7 світлових років.

Неймовірно детальне зображення дозволило вченим розрізнити потоки сильного випромінювання та зоряного вітру, які походять від величезних, молодих, гарячих зірок.

"Це настільки деталізоване зображення, що ми змогли виявити сотні зірок, про які навіть не знали. Ми також виявили незвичайні структури і=та поки що не знаємо, що це таке насправді", — каже Ембер Строун із NASA.

Планета Wasp-96b

Фото: NASA

Ще одним досягнення телескопа Вебба був спектральний аналіз атмосфери екзопланети Wasp-96b, яка розташована на відстані 1150 світлових років від нас. Це схожий на Юпітер газовий гігант, який має вдвічі меншу масу. Ця планета обертається довкола зірки, яка дуже схожа на наше Сонце.

Аналіз показав, що в складі атмосфери планети є водяна пара, хоча ця планета й занадто гаряча, щоб там була рідка вода. Цей аналіз складу екзопланети є найдокладнішим аналізом на сьогодні.

За словами вчених, телескоп Вебба дозволив зробити науці величезний крок уперед у дослідженні екзопланет. Тепер учені збираються знайти кам'янисті світи, на яких може бути життя, адже за допомогою "Вебба" його знайти буде набагато легше.

[ + – ] За словами вчених, телескоп Вебба дозволив зробити науці величезний крок уперед у дослідженні екзопланет. Тепер учені збираються знайти кам'янисті світи, на яких може бути життя, адже за допомогою "Вебба" його знайти буде набагато легше. Фото: NASA

Космічний телескоп Вебба вже пів року перебуває в далекому космосі на відстані 1,5 млн км від Землі. Він має найбільше головне дзеркало в історії та 4 унікальні наукові прилади. За словами вчених, тепер вони мають можливість вивчати Всесвіт із неймовірною деталізацією, щоб знайти відповіді на питання про еволюцію космосу та всіх його складових.

До речі, прилади "Вебба" в 100 разів чутливіші, ніж прилади знаменитого космічного телескопа Габбла. Але, як уже писав Фокус, цю обсерваторію, якій 32 роки, ще рано списувати з рахунків. "Габбл" обов'язково ще стане в нагоді, і вчені розповіли, чим він буде ще корисним.