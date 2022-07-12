Старичок еще в строю. Начало работы космического телескопа Уэбба не означает "смерть" Хаббла

Про обсерваторию Джеймса Уэбба всегда говорят, что она является преемником телескопа Хаббла. Но это совсем не так.

Уже состоялся предварительный показ первой научной фотографии ранней Вселенной, которую сделал космический телескоп Уэбба. Как уже писал Фокус, на изображении показано скопление одних из самых первых галактик, которые появились через 600 млн лет после рождения Вселенной. И NASA еще покажет остальные снимки Уэбба вместе с изображениями других известных объектов в совершенно новом виде. Телескоп Уэбба, стоимость которого оценивается в 10 млрд долларов, и который рассчитан на 20 лет работы в космосе, называют преемником космического телескопа Хаббла. Он уже больше 30 лет делает изображения космоса и помогает ученым открывать новые тайны Вселенной. Означает ли начало работы Уэбба конец деятельности Хаббла? В своей статье издание Forbes объясняет, что это не так и почему не стоит так думать.

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Нужно начать с того, что телескоп Уэбба и телескоп Хаббла – это совершенно разные космические обсерватории. Они находятся в разных местах в космосе, Хаббл сморит на Вселенную в видимом свете, а Уэбб – в инфракрасном. То есть они смотрят на космос по-разному. У нового телескопа Уэбба имеется самое большое на сегодня главное зеркало диаметром 6,5 метров, а у Хаббла – диаметром 2,4 метра. И несмотря на то, что Уэбб может собирать больше света от далеких галактик и звезд, Уэббу нужен Хаббл, ведь последний будет полезен для нового телескопа. Вот в чем отличия между двумя телескопами?

[ + – ] У нового телескопа Уэбба имеется самое большое на сегодня главное зеркало диаметром 6,5 метров, а у Хаббла – диаметром 2,4 метра Фото: NASA

Разное местоположение двух космических телескопов

Космический телескоп Хаббла вращается вокруг Земли и находится на низкой околоземной орбите на высоте примерно 545 км. Благодаря этому за первые 20 лет его работы, с 1990 года, к нему летали астронавты, чтобы починить его или модернизировать.

Телескоп Уэбба вращается вокруг Солнца на расстоянии в 1,5 млн км от Земли, и если что-то пойдет не так, к нему никто не прилетит для починки. Обсерватория находится так далеко в космосе потому что ей для нормальной работы в инфракрасном диапазоне света нужно быть очень холодной. Средняя температура телескопа составляет -233 градуса Цельсия, а некоторые приборы работают при температуре ниже, чем — 270 градусов Цельсия.

Хаббл может наблюдать за космосом дольше

Чтобы сделать изображения обширных участков космоса телескопу Хаббла необходимо потратить сотни часов своего времени. Фокус уже писал о новом обзоре космоса под названием 3D-DASH, который был создан с помощью Хаббла. Для того, чтобы получить изображения галактик телескопу пришлось потратить 250 часов.

Поэтому теперь с помощью телескопа Уэбба астрономы смогут тратить меньше времени на обзор космоса. Тем не менее Хаббл может охватывать более обширные участки Вселенной, чем Уэбб.

По словам ученых, новый телескоп сможет воспользоваться информацией Хаббла, чтобы разгадать тайны далеких галактик. С помощью изображений Хаббла ученые смогут находить новые цели для более детальных исследований с помощью телескопа Уэбба.

[ + – ] о словам ученых, новый телескоп сможет воспользоваться информацией Хаббла, чтобы разгадать тайны далеких галактик Фото: ESA

Два телескопа наблюдают за Вселенной на разных длинах волн света

Телескоп Хаббла видит космос в ультрафиолетовом и видимом свете, а телескоп Уэбба оснащен приборами, которые позволяют ему наблюдать за Вселенной в более длинных волнах инфракрасного света с невероятной детализацией.

"Важно понимать, что Уэбб не может увидеть объекты в ультрафиолетовом и видимом свете. Это значит, что, если потребуются данные в таком диапазоне, то на помощь придет телескоп Хаббла",- говорит Ламия Моула из Университета Торонто.

По словам ученых, ультрафиолетовый и видимый диапазон света предназначены для наблюдений за более молодыми, а значит более близкими звездами и галактиками. Но в галактиках есть регионы с более старыми звездами и для этого потребуются наблюдения Уэбба, чтобы составить полную картину эволюции галактики. И конечно же, телескоп Уэбба может заглянуть в космос намного дальше, вплоть до нескольких сотен миллионов лет после Большого взрыва. Телескоп Хаббла не может увидеть такие древние галактики и звезды.

"Уэбб будет использовать некоторые данные Хаббла, а мы в результате получим более точный и детализированный взгляд на космические объекты. Без Хаббла не обойтись", — говорит Моула.

Телескоп Уэбба является приемником другого телескопа, а не Хаббла

Космический телескоп Уэбба работает с инфракрасным светом. Хотя телескоп Хаббла также может улавливать свет в ближнем инфракрасном диапазоне, все же у Уэбба это получается намного лучше. Но телескоп Уэбба все же является приемником инфракрасного космического телескопа "Спитцер", которые работал в космосе с 2003 по 2020 год. Новая обсерватория в 10 раз более чувствительна к инфракрасному диапазону и может создавать в 3 раза более детализированные изображения, чем ее предшественник.

[ + – ] Но телескоп Уэбба все же является приемником инфракрасного космического телескопа "Спитцер", которые работал в космосе с 2003 по 2020 год Фото: wikipedia

"Раньше многие далекие объекты выглядели на снимках телескопа "Спитцер" как размытые пятна. Теперь это будут настоящие галактики со спиральными рукавами и другими особенностями, которые появились 10-12 млрд лет назад", — говорит Моула.

По словам ученых, еще рано отказываться от телескопа Хаббла, ведь он может также еще предоставить много ценной информации, которая в свою очередь может пригодиться телескопу Уэбба.