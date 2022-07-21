Телескоп Вебба виявив найстарішу галактику в Усесвіті: їй 13,5 млрд років (фото)

Ця галактика дуже маленька, але має масу, еквівалентну 1 млрд мас Сонця.

Минуло трохи більше тижня, відколи космічний телескоп Вебба почав свою роботу, і вчені вже заявили про історичне відкриття. Нова обсерваторія виявила найстарішу галактику в Усесвіті, якій 13,5 млрд років, тобто вона утворилася через 300 млн років після Великого вибуху. Ця галактика на 100 млн років старша за попереднього рекордсмена, повідомляє Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Міжнародна група вчених заявила про те, що космічному телескопу Вебба вдалося зазирнути в минуле нашого Всесвіту далі, ніж будь-коли робив це будь-який телескоп.

Найстаріша галактика в Усесвіті

Згідно із заявою та поки що не рецензованою науковою статтею, "Вебб" за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону (NIRcam) виявив найстарішу галактику в Усесвіті, яку назвали GLASS-z13 або GN-z13.

[ + – ] Згідно із заявою та поки що не рецензованою науковою статтею, "Вебб" за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону (NIRcam) виявив найстарішу галактику в Усесвіті, яку назвали GLASS-z13 або GN-z13 Фото: NASA

За словами вчених, хоча ця галактика точно існувала вже через 300 млн років після народження Всесвіту, вона могла з'явитися будь-якої миті часу за ці мільйони років. Наступний додатковий аналіз даних дасть змогу уточнити її вік.

Нова галактика, найстаріша з відомих науці на сьогодні, дуже маленька, її діаметр становить 1600 світлових років. Щоб розуміти, наскільки ця галактика невелика, нагадаємо, що діаметр нашої галактики становить 100 тисяч світлових років. Але маса галактики GLASS-z13 — 1 млрд мас Сонця.

[ + – ] Нова галактика, найстаріша з відомих науці на сьогодні, дуже маленька, її діаметр становить 1600 світлових років Фото: NASA

Попередня найстаріша галактика

Попередній рекордсмен, галактика під назвою GLASS-z11 або GN-z11, була виявлена космічним телескопом Габбла у 2015 році. Їй 13,4 млрд років, її діаметр трохи більший, ніж у нової галактики — 2300 світлових років. Але маса в неї така сама, як і в GN-z13. І що найцікавіше, обидві ці галактики розташовані в тому самому регіоні космосу.

"Космічний телескоп Вебба здатний багато на що, а найголовніше — він може зазирнути в дуже далекі куточки Всесвіту, щоб виявити найперші зірки та галактики. Хоча нове відкриття ще вимагає додаткової експертної оцінки, можна сміливо заявити про те, що "Веббу" дуже легко виявити такі далекі космічні об'єкти, і це обнадіює", — каже Габріель Браммер із Копенгагенського університету, що в Данії.

Маленькі, але дуже важкі галактики, і це дуже незвичайно

Учені вважають, що незважаючи на маленький за галактичними мірками розмір, величезну масу галактики GN-z13 можна пояснити тим, що в ранньому Всесвіті вона та її сусід GN-z11 активно росли та поглинали зірки в регіоні космосу, де їх виявили.

[ + – ] Попередній рекордсмен, галактика під назвою GLASS-z11 або GN-z11, була виявлена космічним телескопом Габбла у 2015 році Фото: NASA

"Це дуже дивне відкриття. Поки що це лише одне з ймовірних пояснень такої великої маси галактики. Нам потрібно ще провести додаткові дослідження, щоб докопатися до суті. Бо не зовсім ясно, як швидко після Великого вибуху ця галактика набрала таку масу", — каже Рохан Найду з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в США.

Нове відкриття чекає на своє підтвердження

За словами Найду, вчені мають багато доказів того, що GLASS-z13 є найстарішою з відомих галактик у Всесвіті, але робота з підтвердження цього статусу ще триває. За словами вчених, обидві ці найстаріші галактики в Усесвіті можуть надати нову інформацію про еволюцію галактик у перші сотні мільйонів років після Великого вибуху. Поки що нове відкриття чекає на обговорення науковою спільнотою, яке має підтвердити, що галактика GN-z13 є тою, якою її вважають.

[ + – ] Космічний телескоп Вебба здатний багато на що, а найголовніше — він може зазирнути в дуже далекі куточки Всесвіту, щоб виявити найперші зірки та галактики. Хоча нове відкриття ще потребує додаткової експертної оцінки, можна сміливо заявити про те, що "Веббу" дуже легко виявити такі далекі космічні об'єкти і це обнадіює, — кажуть учені Фото: NASA

"Зараз багато астрономічних відкриттів не знаходять свого підтвердження. Це відкриття мені здається дуже перспективним, але потрібно дочекатися наукової рецензії цього дослідження", — говорить Томас Зурбухен, помічник адміністратора NASA.

Як уже писав Фокус, новою метою космічного телескопа Вебба стане чорна діра, що втекла зі своєї галактики. Дані телескопа зможуть пролити світло на те, що саме сталося в галактиці, яка з'явилася внаслідок злиття двох чи трьох галактик.

Також Фокус писав про нове неймовірне зображення галактики, яке нещодавно надіслав на Землю телескоп Вебба. Хоча цю галактику вже фотографував телескоп Габбла, цей знімок є зовсім іншим візуальним і науковим досвідом.

Нагадуємо, що через пів року після прибуття на місце призначення за півтора мільйона кілометрів від Землі, 12 липня телескоп Вебба почав свою роботу, і вперше NASA показало, на що він здатний.