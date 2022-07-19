Космічний телескоп Вебба виявив жахливий галактичний вир: що це таке (фото)

За допомогою нового зображення можна отримати зовсім інше уявлення про відомий космічний об'єкт.

Космічний телескоп Вебба вже цілий тиждень повноцінно працює та створює все нові й нові зображення далеких об'єктів Усесвіту. На новому знімку, який телескоп надіслав на Землю, видно жахливий фіолетовий вир. Він дуже нагадує кадри з якогось фантастичного фільму-блокбастера, але насправді це зображення в середньому інфрачервоному діапазоні відомої спіральної галактики NGC 628 або M 74, яка розташована+6 в сузір'ї Риб на відстані 35 млн світлових років від нас, повідомляє Independent.

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Нове зображення NASA помістило вже у свій архів даних, які отримав космічний телескоп Вебба, але цим знімком поділився у Twitter астроном Габріель Браммер із Копенгагенського університету, що в Данії.

Зображення далекої спіральної галактики, діаметр якої оцінюють у 47,5 тисячі світлових років (діаметр Чумацького Шляху для порівняння — 100 тисяч світлових років), уже робив космічний телескоп Габбла.

[ + – ] Зображення далекої спіральної галактики, діаметр якої оцінюють у 47,5 тисячі світлових років (діаметр Чумацького Шляху для порівняння — 100 тисяч світлових років), уже робив космічний телескоп Габбла. Фото: NASA

За словами Браммера, швидше за все, такий самий, як у і NGC 628, має вигляд і наша галактика Чумацький Шлях. На новому зображенні можна побачити наслідки вибухів наднових, області формування нових зірок, а найголовніше, новий знімок є детальнішим зображенням відомої галактики.

"Те, що нам показав нам "Габбл", разюче відрізняється від знімка "Вебба". На фотографії "Габбла" видно зірки, блакитні надгіганти та червоні гіганти, можна побачити спіральні рукави та смуги пилу. Але це зовсім не той жахливий вир, який справді вражає. Це новий погляд на цю галактику", — каже Браммер.

За словами Браммера, нитки з пилу та газу, які виділяються червонувато-коричневим кольором на зображенні, блокують світло інших зірок, хоча деякі все ж таки видно. На цьому зображенні показано сам пил, який виробляє випромінювання. Тобто це зображення здебільшого саме міжзоряного пилу та газу, які наповнюють галактику.

[ + – ] За словами Браммера, нитки з пилу та газу, які виділяються червонувато-коричневим кольором на зображенні, блокують світло інших зірок, хоча деякі все ж таки видно. На цьому зображенні показано сам пил, який виробляє випромінювання. Тобто це зображення здебільшого саме міжзоряного пилу та газу, які наповнюють галактику. Фото: NASA

"Коли я вперше побачив це зображення, то першим, що спало мені на думку, було величезне бажання поділитися цим знімком із усіма. Це дивовижне зображення, і, я думаю, воно може вразити кожного", — говорить Браммер.

За словами Браммера, вчені багато років чекали, коли космічний телескоп Вебба вирушить у космос, і ще пів року минуло в очікуваннях, коли він представить перші повноцінні наукові знімки. Як уже писав Фокус, це сталося 12 липня, коли NASA показало кілька нових зображень відомих космічних об'єктів.

Також Фокус писав про те, що головне дзеркало телескопа Вебба, як виявилось, серйозно постраждало від удару мікрометеорита. І хоча це не вплинуло на роботу обсерваторії, зараз учені намагаються спрогнозувати, до чого можуть призвести подібні зіткнення в майбутньому та чи телескоп Вебба зможе пропрацювати заявлені два десятиліття в космосі.