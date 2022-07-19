Космический телескоп Уэбба обнаружил ужасающий галактический водоворот: что это такое (фото)

С помощью нового изображения можно получить совсем иное представление об известном космическом объекте.

Космический телескоп Уэбба уже целую неделю полноценно работает и создает все новые и новые изображение далеких объектов Вселенной. На новом снимке, который телескоп прислал на Землю, виден чудовищный фиолетовый водоворот. Он очень напоминает кадры из какого-нибудь фантастического фильма блокбастера, но на самом деле это изображение в среднем инфракрасном диапазоне известной спиральной галактики NGC 628 или M 74, которая находится в созвездии Рыб на расстоянии в 35 млн световых лет от нас, сообщает Independent.

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Новое изображение NASA поместило уже в свой архив данных, которые получил космический телескоп Уэбба, но эти снимком поделился в Twitter астроном Габриэль Браммер из Копенгагенского университета, Дания.

Изображение далекой спиральной галактики, диаметр которой оценивается в 47,5 тысяч световых лет (диаметр Млечного Пути для сравнения 100 тысяч световых лет), уже делал космический телескоп Хаббла.

[ + – ] Изображение далекой спиральной галактики, диаметр которой оценивается в 47,5 тысяч световых лет (диаметр Млечного Пути для сравнения 100 тысяч световых лет), уже делал космический телескоп Хаббла Фото: NASA

По словам Браммера, скорее всего так же, как и NGC 628 выглядит и наша галактика Млечный Путь. На новом изображении можно увидеть последствия взрывов сверхновых, области формирования новых звезд, а самое главное новый снимок является более детальным изображением известной галактики.

"То, что нам показал нам Хаббл разительно отличается от снимка Уэбба. На фотографии Хаббла видны звезды голубые сверхгиганты и красные гиганты, можно увидеть спиральные рукава и полосы пыли. Но это совсем не тот чудовищный водоворот, который действительно впечатляет. Это новый взгляд на эту галактику", — говорит Браммер.

По словам Браммера, нити из пыли и газа, которые выделяются красновато-коричневым цветом на изображении, блокируют свет остальных звезд, хотя некоторые все же видны. На этом изображении показана сама пыль, которая производит излучение. То есть это изображение в больше мере именно межзвездной пыли и газа, которые наполняют галактику.

[ + – ] По словам Браммера, нити из пыли и газа, которые выделяются красновато-коричневым цветом на изображении, блокируют свет остальных звезд. На этом изображении видна сама пыль, которая производит излучение. То есть это изображение именно межзвездной пыли и газа, которые наполняют галактику Фото: NASA

"Когда я впервые увидел это изображение, то первым, что пришло мне в голову было огромное желание поделиться этим снимком со всеми. Это поразительное изображение, и я думаю оно может впечатлить каждого", — говорит Браммер.

По словам Браммера, ученые много лет ждали, когда космический телескоп Уэбба отправится в космос и еще полгода прошли в ожиданиях, когда он представит первые полноценные научные снимки. Как уже писал Фокус, это произошло 12 июля, когда NASA показало несколько новых изображений известных космических объектов.

Также Фокус писал о том, что главное зеркало телескопа Уэбба, как оказалось, серьезно пострадало от удара микрометеорита. И хотя это не повлияло на работу обсерватории, сейчас ученые пытаются спрогнозировать к чему могут привести подобные столкновения в будущем и сможет ли телескоп Уэбба проработать заявленные два десятилетия в космосе.