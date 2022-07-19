Космический телескоп Уэбба поврежден: NASA показало последствия от удара метеорита (фото)

В NASA пока не знают, насколько сильно удары микрометеоритов повлияют на работоспособность обсерватории, и сможет ли она прослужить 20 лет.

Космический телескоп Уэбба уже официально начал свою работу в космосе на расстоянии в 1,5 млн км от Земли. Его главная задача — увидеть самые ранние звезды и галактики в нашей Вселенной и помочь ответить ученым на "космические" вопросы, которые до сих пор остаются без ответа. Но "жизни" телескопа Уэбба угрожают такие космические камни, как микрометеориты. Они могут быть совсем крошечными, размером с пылинку, а могут быть действительно угрожающими работе телескопа камнями с намного большим размером. Именно такой микрометеорит попал в один из сегментов главного зеркала, нанеся ему значительные повреждения, сообщает Space.

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За все время подготовки к работе, а это заняло полгода, в главное зеркало телескопа Уэбба, которое имеет диаметр 6,5 м, раз в месяц попадали мелкие космические камни – микрометеориты. Но в конце мая в один из 18 сегментов зеркала под названием C3 попал достаточно крупный камень, которые нанес значительные повреждения.

Большой камень — большие проблемы

Согласно отчету NASA, этот космический камень был намного больше, чем показывали моделирования возможных столкновений телескопа с такими объектами. Космическое агентство опубликовало фотографию главного зеркала телескопа Уэбба, на которой видны последствия удара.

[ + – ] Слева показано ожидаемое состояние главного зеркала телескопа Уэбба, а справа – состояние зеркала, после повреждения одного из 18 сегментов микрометеоритом Фото: NASA

В отчете сказано, что ущерб, который был нанесен обсерватории был больше, чем ожидали ученые. Теперь в NASA пытаются спрогнозировать, как подобные космические камни могут повлиять на работоспособность телескопа Уэбба и сможет ли он проработать в космосе запланированные 20 лет.

Какие прогнозы по дальнейшей работе телескопа?

Несмотря на то, что повреждение одного из сегментов главного зеркала не сильно сказалось на работе всего телескопа и главное зеркало выполняет свой функционал, ученые пока точно не могут сказать, что с телескопом может случится в будущем, если в него будут попадать крупные микрометеориты.

Случайные столкновения микрометеоритов с космическим телескопом Хаббла и даже с МКС не помешали им продолжать свою работу в космосе в течении нескольких десятилетий. Но проблема в том, что и Хаббл и орбитальная станция находятся в околоземном пространстве, а телескоп Уэбба — значительно дальше от Земли, где он больше подвержен случайный ударам микрометеоритов.

Как уже писал Фокус, в NASA выяснили, что подобная угроза от микрометеоритов будет существовать для телескопа Уэбба каждый месяц. Но ученые уже провели выравнивание сегментов зеркала после очередного удара и считают, что таким образом смогут перенастраивать его и дальше.

Но все зависит от размера космического камня, который потенциально ежемесячно будет сталкиваться с телескопом Уэбба. Согласно предыдущему моделированию большие камни могут попадать в телескоп с частотой не больше, чем раз в несколько лет. Но ученые пока не уверены в точности таких прогнозов.

Фото: NASA

Исследования продолжаются

Ученые продолжат создавать новые модели возможных событий в космосе, с которыми может столкнуться телескоп Уэбба в прямом смысле этого слова. Пока что одним из решений подобной проблемы ученые видят в проведении маневров по небольшому изменению траектории полета космической обсерватории, чтобы избежать опасных угроз. Ведь, как уже писал Фокус, скорость полета микрометеоритов может достигать 1000 м/с. И если это достаточно крупный микрометеорит, то он может нанести значительный ущерб главному зеркалу Уэбба.

Пока что, предварительное моделирование показало, что крупные космические камни, которые оставляет за собой летящая комета Галлея, могут представлять серьезную опасность для телескопа Уэбба в мае 2023 и 2024 года.

Начало работы телескопа Уэбба

Фокус уже публиковал первые научные снимки космического телескопа Уэбба, которые NASA представило 12 июля, с подробным описанием того, что на них изображено. Кстати, эти объекты уже фотографировал телескоп Хаббла, но новые изображения намного более детальные и более красочные.

Кроме далеких галактик и туманностей, телескоп Уэбба во время настройки своих приборов смог сфотографировать Юпитер и несколько его спутников. На этом изображении видна только Европа, но на снимках, которые уже публиковал Фокус видны еще два спутника газового гиганта.

[ + – ] Изображение Юпитера, которое сделал космический телескоп Уэбба Фото: NASA

Что касается телескопа Хаббла, то как уже писал Фокус, он не закончит свою работу с введением в строй телескопа Уэбба, а будет для новой обсерватории надежным помощником.