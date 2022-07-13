Ученые показали "тайный" снимок с телескопа Уэбба: что сфотографировало NASA

В общий пакет первых научных фотографий космического телескопа не попал любопытный снимок из нашей Солнечной системы.

Ученые из команды космического телескопа Джеймс Уэбб опубликовали в Twitter необычное изображение Юпитера, на котором видна не только сама планета, но и три его спутника, сообщает ScienceAlert.

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11 июля NASA представило первое научное изображение космического телескопа Уэбба, на котором изображено скопление галактик из ранней Вселенной. 12 июля космического агентство показало расширенный набор новых научных снимков, на которых видны с высочайшей детализацией известные туманности и группа галактик. Также ученые показали спектральный анализ состава атмосферы далекого газового гиганта, который напоминает Юпитер.

Но одно из интересных изображений было опубликовано только в рамках отчета о вводе в эксплуатацию космического телескопа Уэбба. Ученые из команды космической обсерватории решили поделиться в Сети фотографией Юпитера и его спутников, которые сделал Уэбб во время настройки своих приборов.

С помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), которая установлена на самом мощном на сегодня космическом телескопе, удалось сделать снимок самого газового гиганта, его колец, а также трех спутников: Европы, Фивы и Метиды. На одной из фотографий даже можно увидеть тень, которую оставляет Европа на поверхности Юпитера рядом со знаменитым Большим красным пятном.

Два изображение, которые показали ученые, отличаются друг от друга из-за того, что NIRCam использует разные фильтры для наблюдений в разных длинах волн света.

[ + – ] Изображение слева было получено камерой ближнего инфракрасного диапазона с использованием фильтра, который работает с более короткими длинами волн света. На нем видно тень Европы возле Большого красного пятна.Изображение справа создано с помощью фильтра, который работает с более длинными волнами света Фото: NASA

Во время проверки работоспособности приборов космического телескопа ученые хотели убедиться в том, что обсерватория может полноценно наблюдать за объектами в Солнечной системе, которые двигаются с большой скоростью. Ученые выбрали 9 целей для наблюдений и Юпитер оказался самым медленным объектом из списка.

[ + – ] Большое красное пятно на Юпитере. Снимок был сделан космическим телескопом Хаббл в 2019 году Фото: NASA

По словам ученых, были некоторые сомнения касательно того, сможет ли телескоп Уэбба предоставлять качественные детализированные изображения таких особенностей планет, как кольца и их спутники. Но оказалось, что Уэбб может отлично справиться с такой задачей. По словам ученых, новый космический телескоп может даже наблюдать за околоземными астероидами и пролетающими кометами.

В отчете о вводе в эксплуатацию телескопа Уэбба сказано, что он работает даже лучше, чем предполагали ученые.

[ + – ] Одним из захватывающих первых научных изображений, который создал телескоп Уэбба, является туманность Киля. Если точнее, то на снимке виден край туманности NGC 3324, которая входит в состав туманности Киля Фото: NASA

"Телескоп Джеймс Уэбб способен совершать открытия, ради которых его и создали. Он может обеспечить необходимой новой информацией о формировании и эволюции звезд, планет и галактик", — сказано в документе.

Фокус уже писал о том, что космический аппарат "Юнона" прислал на Землю новые изображения Юпитера и его вулканически активного спутника Ио.