Аппарат Юнона сделал новые снимки облаков Юпитера и его вулканически активной луны (фото)

Также ученым удалось более детально изучить ядро гигантской планеты. В нем было обнаружено большое количество тяжелого материала, что весьма поразило ученых.

Космический аппарат NASA Юнона совершил впечатляющий облет газового гиганта и сделал самые близкие снимки Юпитера и его вулканического спутника Ио. Изображения были сделаны камерой JunoCam, пишет Forbes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Космический аппарат находится на высокоэллиптической орбите вокруг Юпитера, приближаясь на расстояние нескольких тысяч километров над верхушками облаков во время своего ближайшего пролета. Кроме всего прочего, на основе собранных гравитационных данных, в ходе нового исследования, эксперты более детально изучили ядро гигантской планеты. В нем было обнаружено большое количество тяжелого материала, что весьма поразило ученых.

[ + – ] Фото спутника Ио

Это намекает на то, что в далеком прошлом Юпитер, вполне возможно, поглощал планетезимали — строительные блоки Солнечной системы. Более 60 000 изображений из этого набора данных также используются гражданским научным проектом Jovian Vortex Hunter, возглавляемым исследователями из Миннесотского университета. Это позволяет энтузиастам помогать исследователям больше узнавать об атмосфере Юпитера.

Энтузиасты могут помочь астрофизикам классифицировать десятки тысяч потрясающих изображений, полученных с космического аппарата Юнона, используя всего лишь веб-браузер. В частности, они занимаются определением атмосферных вихрей. Атмосфера газового гиганта состоит из водорода и гелия, но при этом содержит большое разнообразие облаков различных форм и размеров.

[ + – ] Снимки Юпитера и спутника Ио

"Изображений так много, что нашей небольшой команде потребовалось бы несколько лет, чтобы изучить их все. Нам нужна помощь заинтересованной общественности, чтобы определить, на каких изображениях есть вихри, где они находятся и как они появляются", — рассказал ученый Раманакумар Санкар из Миннесотского университета.

Информация, полученная от ученых-любителей, будет использована не только для изучения Юпитера. Она также поможет написать компьютерный алгоритм, который в будущем может ускорить определение особенностей атмосферы Юпитера, объединив компьютерную помощь с человеческим опытом.

Напомним, что в июне этого года астрономы получили другие не менее захватывающие фото Юпитера. Юнона запечатлел 42-й перийов — наиболее близкую к газовому гиганту точку орбиты его спутников.