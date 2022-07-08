Апарат Юнона зробив нові знімки хмар Юпітера та його вулканічно активного місяця (фото)

Також ученим вдалося детальніше вивчити ядро гігантської планети. У ньому було виявлено велику кількість важкого матеріалу, що дуже вразило вчених.

Космічний апарат NASA Юнона здійснив разючий обліт газового гіганта та зробив найближчі знімки Юпітера і його вулканічного супутника Іо. Зображення було зроблено камерою JunoCam, пише Forbes.

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Космічний апарат знаходиться на високоеліптичній орбіті навколо Юпітера, наближаючись на відстань кількох тисяч кілометрів над верхівками хмар під час свого найближчого прольоту. Крім усього іншого, на основі зібраних гравітаційних даних, під час нового дослідження, експерти детальніше вивчили ядро гігантської планети. У ньому було виявлено велику кількість важкого матеріалу, що дуже вразило вчених.

[ + – ] Фото супутника Іо

Це натякає на те, що в далекому минулому Юпітер, цілком можливо, поглинав планетозималі — будівельні блоки Сонячної системи. Понад 60 000 зображень з цього набору даних також використовуються цивільним науковим проєктом Jovian Vortex Hunter, очолюваним дослідниками з університету Міннесота. Це дозволяє ентузіастам допомагати дослідникам більше дізнаватися про атмосферу Юпітера.

Ентузіасти можуть допомогти астрофізикам класифікувати десятки тисяч приголомшливих зображень, отриманих із космічного апарату Юнона, використовуючи лише веббраузер. Зокрема, вони займаються визначенням атмосферних вихорів. Атмосфера газового гіганта складається з водню та гелію, але водночас містить велику різноманітність хмар різних форм і розмірів.

[ + – ] Знімки Юпітера та супутника Іо

"Зображень так багато, що нашій невеликій команді знадобилося б кілька років, щоб вивчити їх усі. Нам потрібна допомога зацікавленої громадськості, щоб визначити, на яких зображеннях є вихори, де вони знаходяться і як вони з'являються", — розповів учений Раманакумар Санкар із Міннесотського. університету.

Інформація, отримана від учених-любителів, буде використана не лише для вивчення Юпітера. Вона також допоможе написати комп'ютерний алгоритм, який у майбутньому може прискорити визначення особливостей атмосфери Юпітера, поєднавши комп'ютерну допомогу з людським досвідом.

Нагадаємо, що в червні цього року астрономи отримали інші не менш захопливі фото Юпітера. Юнона зобразив 42-й перій — найближчу до газового гіганта точку орбіти його супутників.