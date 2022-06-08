Мозаїка з Юпітера. Апарат "Юнона" надіслав неймовірні знімки газового гіганта (фото)

Апарату вдалося зафільмувати 42-й перій — найближчу до Юпітера точку орбіти його супутників.

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Зовсім недавно космічний корабель "Юнона" ще раз пролетів повз Юпітер. Його набір наукових інструментів збирав дані, тоді як камера видимого світла JunoCam постійно робила фотографії, пише Universe Today.

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Цей близький прохід, званий перій — найближча до Юпітера точка орбіти його супутників, є 42-м разом, коли космічний корабель пролетів повз Юпітер з моменту прибуття "Юнони" у 2016 році.

[ + – ] Створена Кевіоном Гіллом мозаїка

Як тільки дані про 42 перії відправили назад на Землю, фахівці з редагування зображень по всьому світу розпочали роботу.

Так американський астроном-аматор із Лос-Анджелеса Кевін Гілл вирішив зібрати всі фото в одну грандіозну мозаїку. Інші знімки з перій, включаючи зображення Юпітера, Іо та Європи в одному кадрі, обробив інший дослідник-любитель Андреа Лак.

[ + – ] "Юнона" прибув до Юпітера в липні 2016 року, і спочатку планувалося, що місія завершиться у лютому 2018 року

"Юнона" прибув до Юпітера у липні 2016 року, і спочатку планувалося, що місія завершиться у лютому 2018 року, оскільки космічний апарат мав бути дуже близько до Юпітера та його радіаційного середовища.

Експерти очікували, що суворі умови зрештою приведуть космічний корабель у непрацездатний стан. Проте план місії змінили, коли невдовзі після прибуття "Юнони" виникли проблеми з головним двигуном космічного корабля.

[ + – ] Вихори в атмосфері Юпітера

Замість спочатку запланованої 14-денної орбіти, вчені вирішили вибрати 53-денну, що уповільнило темпи наукових спостережень та радіаційне опромінення, а також дозволило не ризикувати апаратом та не включати двигун для переходу на іншу орбіту.

Хоча "Юнона" досі приділяв основну увагу планеті-гіганту, кілька додаткових місій додали ще спостереження кілець та великих супутників Юпітера, а також заплановані цільові спостереження та близькі прольоти Ганімеда, Європи та Іо.

[ + – ] Хмароподібні структури в атмосфері Юпітера, помічені космічним кораблем "Юнона" під час 42 перія

Особливий інтерес має близький обліт Європи, запланований на 29 вересня 2022 року. Однак зміна орбіти для прольоту повз супутники поступово зменшить орбітальний період "Юнони". Вересневий проліт Європи зменшить орбіту до 38 днів, а два близькі прольоти Іо на початку 2024 року — до 33 днів. Ці прольоти також скоротять час перебування у перії з 9 годин до 2 годин.

Нагадаємо, що раніше у квітні минулого року "Юноні" вдалося зняти на Юпітері супербурі. На отриманому зображенні можна побачити приголомшливий шторм, а також дивовижні кольори його екваторіального поясу.