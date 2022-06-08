Мозаика из Юпитера. Аппарат "Юнона" прислал невероятные снимки газового гиганта (фото)

Аппарату удалось заснять 42-й перийов — наиболее близкую к Юпитеру точку орбиты его спутников.

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Совсем недавно космический корабль "Юнона" еще раз пролетел мимо Юпитера. Его набор научных инструментов собирал данные, в то время как камера видимого света JunoCam все время делала фотографии, пишет Universe Today.

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Этот близкий проход, называемый перийов — наиболее близкая к Юпитеру точка орбиты его спутников, является 42-м разом, когда космический корабль пролетел мимо Юпитера с момента прибытия "Юноны" в 2016 году.

[ + – ] Созданная Кевионом Гиллом мозаика

Как только данные о 42 перийове были отправлены обратно на Землю, специалисты по редактированию изображений по всему миру приступили к работе.

Так американский астроном-любитель из Лос-Анджелеса Кевин Гилл решил собрать все фото в одну грандиозную мозаику. Остальные снимки с перийов, включая изображение Юпитера, Ио и Европы в одном кадре, были обработаны другим исследователем-любителем Андреа Лак.

[ + – ] "Юнона" прибыл к Юпитеру в июле 2016 года, и первоначально планировалось, что миссия завершится в феврале 2018 года

"Юнона" прибыл к Юпитеру в июле 2016 года, и первоначально планировалось, что миссия завершится в феврале 2018 года, поскольку космический аппарат должен был находиться очень близко к Юпитеру и его радиационной среде.

Эксперты ожидали, что суровые условия в конечном итоге, приведут космический корабль в неработоспособное состояние. Однако план миссии был изменен, когда вскоре после прибытия "Юноны" возникли проблемы с главным двигателем космического корабля.

[ + – ] Вихри в атмосфере Юпитера

Вместо первоначально запланированной 14-дневной орбиты, ученые решили выбрать 53-дневную, что замедлило темпы научных наблюдений и радиационное облучение, а также позволило не рисковать аппаратом и не включать двигатель для перехода на другую орбиту.

Хотя "Юнона" до сих пор уделял основное внимание планете-гиганту, несколько дополнительных миссии добавили еще наблюдения колец и крупных спутников Юпитера, а также запланированы целевые наблюдения и близкие пролеты Ганимеда, Европы и Ио.

[ + – ] Облакоподобные структуры в атмосфере Юпитера, замеченные космическим кораблем "Юнона" во время 42 перийова

Особый интерес представляет близкий облет Европы, запланированный на 29 сентября 2022 года. Однако изменение орбиты для пролета мимо спутников постепенно уменьшит орбитальный период "Юноны". Сентябрьский пролет Европы уменьшит орбиту до 38 дней, а два близких пролета Ио в начале 2024 года — до 33 дней. Эти пролеты также сократят время пребывания в перийове с 9 часов до 2 часов.

Напомним, что ранее в апреле прошлого года "Юноне" удалось заснять на Юпитере супер-бури. На полученном изображении можно увидеть ошеломляющий шторм, а также удивительные цвета его экваториального пояса.