Учені показали "таємний" знімок із телескопа Вебба: що сфотографувало NASA

До загального пакету перших наукових фото космічного телескопа не потрапив цікавий знімок із нашої Сонячної системи.

Учені з команди космічного телескопа Джеймс Вебб опублікували в Twitter незвичайне зображення Юпітера, на якому видно не лише планету, а й три його супутники, повідомляє ScienceAlert.

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11 липня NASA представило перше наукове зображення космічного телескопа Вебба, на якому зображено скупчення галактик із раннього Всесвіту. 12 липня космічного агентства показало розширений набір нових наукових знімків, на яких видно з найвищою деталізацією відомі туманності та групу галактик. Також учені показали спектральний аналіз складу атмосфери далекого газового гіганта, що нагадує Юпітер.

Але одне з цікавих зображень було опубліковано лише в межах звіту про введення в експлуатацію космічного телескопа Вебба. Учені з команди космічної обсерваторії вирішили поділитися в мережі фото Юпітера та його супутників, які зробив Вебб під час налаштування своїх приладів.

За допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam), яка встановлена на найпотужнішому на сьогодні космічному телескопі, вдалося зробити знімок власне газового гіганта, його кілець, а також трьох супутників: Європи, Фіви та Метіди. На одному з фото навіть можна побачити тінь, яку залишає Європа на поверхні Юпітера поруч зі знаменитою Великою червоною плямою.

Два зображення, які показали вчені, відрізняються одне від одного тому, що NIRCam використовує різні фільтри для спостережень у різних довжинах хвиль світла.

[ + – ] Зображення ліворуч було отримано камерою ближнього інфрачервоного діапазону з використанням фільтра, який працює з більш короткими довжинами світла. На ньому видно тінь Європи біля Великої червоної плями. Зображення праворуч створено за допомогою фільтра, який працює з довшими хвилями світла Фото: NASA

Під час перевірки працездатності приладів космічного телескопа вчені хотіли переконатися, що обсерваторія може повноцінно спостерігати за об'єктами в Сонячній системі, які рухаються з великою швидкістю. Учені вибрали 9 цілей для спостережень і Юпітер виявився найповільнішим об'єктом зі списку.

[ + – ] Велика червона пляма на Юпітері. Знімок був зроблений космічним телескопом Габбл у 2019 році Фото: NASA

За словами вчених, були деякі сумніви щодо того, чи зможе телескоп Вебба надавати якісні деталізовані зображення таких особливостей планет, як кільця і їхні супутники. Але з'ясувалося, що Вебб може чудово впоратися з таким завданням. За словами вчених, новий космічний телескоп може навіть спостерігати за навколоземними астероїдами і кометами, що пролітають.

У звіті про введення в експлуатацію телескопа Вебба сказано, що він працює навіть краще, ніж припускали вчені.

[ + – ] Одним із захопливих перших наукових зображень, який створив телескоп Вебба, є туманність Кіля. Якщо точніше, то на знімку видно край туманності NGC 3324, що входить до складу туманності Кіля Фото: NASA

"Телескоп Джеймс Вебб здатний робити відкриття, заради яких його і створили. Він може забезпечити необхідною новою інформацією про формування та еволюцію зірок, планет і галактик", — сказано в документі.

Фокус уже писав про те, що космічний апарат "Юнона" надіслав на Землю нові зображення Юпітера та його вулканічно активного супутника Іо.