Вислизнула зі своєї галактики. Новою метою телескопа Вебба стане чорна діра, що втекла

Чорна діра-мандрівець летить у просторі зі швидкістю кілька мільйонів кілометрів на годину.

Ученим потрібне підтвердження своїм припущенням про чорну діру під назвою CID-42, що летить в космосі. За допомогою космічного телескопа Вебба дослідники хочуть точно зрозуміти, що сталося в галактиці на відстані кілька мільйонів світлових років від нас, повідомляє Inverse.

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Про те, що чорні діри можуть залишати межі своїх галактик, уже давно припускали вчені. Як писав Фокус нещодавно ця теорія знайшла своє підтвердження. Але поки що вченим відомо лише про 10 потенційних кандидатів на чорні діри, що відлітають, які чекають свого підтвердження.

Зараз астрономи з Університету Мемфіса, штат Теннесі, США, зосередили свою увагу на надмасивній чорній дірі, що відлітає зі швидкістю кілька мільйонів кілометрів на годину, під назвою CID-42, яка залишає галактику в сузір'ї Секстант на відстані майже 4 млн світлових років від нас.

Для того, щоб з'ясувати, що саме сталося в цій далекій галактиці та чому чорна діра вилітає за її межі, вчені хочуть скористатися новим космічним телескопом Вебба.

"Ми вважаємо, що подібних чорних дір-мандрів у Всесвіті дуже багато, просто їх дуже складно виявити, але нам пощастило з цією чорною діркою", — говорить Франциско Мюллер Санчес з Університету Мемфіса.

[ + – ] CID-42 — це надмасивна чорна діра. Вона не в центрі галактики, виділеної тут рамкою. Праворуч видно CID-42 та її компаньйон у ядрі галактики Фото: NASA

Учені також з'ясували, що чорна діра, яка відлітає, знаходиться поряд з іншим поки невідомим об'єктом поряд із центром галактики, які не випускає сильне рентгенівське випромінювання, котре б говорило про те, що це ще одна чорна діра.

Але телескоп Вебба зможе прояснити ситуацію, кажуть вчені. Вони хочуть дізнатися, що це за другий об'єкт, і куди саме летить чорна діра.

"Ця чорна діра могла бути викинута з центру галактики внаслідок злиття двох, а швидше за все навіть трьох галактик. Зрештою чорні діри, що зіткнулися, могли об'єднатися, але одна з них унаслідок дії гравітаційних сил почала залишати свою галактику", — говорить Мюллер Санчес.

[ + – ] Прикладом злиття кількох галактик може бути скупчення галактик під назвою Квінтет Стефана. Цей знімок є одним із перших наукових знімків, які зробив телескоп Вебба і які NASA показало вперше 12 липня 2022 року Фото: NASA

Щоб це довести, потрібні високоточні спостереження телескопа Вебба.

"Ми поки точно не розуміємо, куди саме рухається ця чорна діра і чи може вона повернутися назад до центру галактики. Можливо, там утворилася система з двох надмасивних чорних дірок, і ця діра насправді просто обертається навколо загального центру мас", — каже Мюллер Санчес.

Що стосується другого загадкового об'єкта, то його закриває собою щільна хмара з пилу та газу, яка може не пропускати випромінювання і цей об'єкт насправді є надмасивною чорною діркою.

[ + – ] Анімація можливого злиття двох стародавніх галактик, які зіткнулися та створили гравітаційні хвилі. Ця модель показує, що ці хвилі могли бути асиметричними та досить потужними, щоб виштовхнути чорну дірку CID-42 з галактичного центру

"Але може так бути, що центр цієї галактики, яка утворилася з трьох складників, узагалі залишився без чорної діри і це буде дивовижний приклад галактичної еволюції. У центрі галактики може опинитися просто масивне скупчення зірок", — говорить Мюллер Санчес.

Фокус уже писав про те, що вченим вдалося вперше виявити сплячу чорну діру за межами Чумацького Шляху. Цю чорну діру, що не проявляє свою активність, знайшли в галактиці-супутнику нашого Чумацького Шляху, і вона всього в 9 разів більша за Сонце за масою.

Що стосується космічного телескопа Вебба, то, як уже писав Фокус, він надіслав на Землю дивовижний знімок відомої спіральної галактики, яка виглядає зовсім по-іншому, ніж на знімках космічного телескопа Габбл. також добре видно Велику червону пляму газового гіганта.