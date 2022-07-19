Зникла зірка. Вперше виявили чорну діру, що спить, за межами Чумацького Шляху

Нова чорна діра зоряної маси в 9 разів важча за Сонце та розташована в сусідній із Чумацьким Шляхом галактиці — Великій Магеллановій хмарі.

Учені вважають, що чорні діри, що сплять, є досить поширеним явищем у Всесвіті, але їх неймовірно складно виявити через те, що вони є неактивними. Але міжнародній групі астрономів за допомогою потужного наземного телескопа VLT, який розташований у Чилі, вдалося виявити подвійну систему, що складається з чорної діри, яка спить, і зірки-компаньйона — блакитного надгіганта, повідомляє The Guardian.

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Чорними дірами зоряної маси, які сплять, астрономи називають чорні діри, які не виявляють своєї активності. Тобто вони не поглинають навколишню речовину, наприклад, що надходить від зірок, які розташовані занадто близько. Якщо навколо такої чорної діри немає жодних об'єктів, якими могла б "живитися" чорна діра, вона не випускає рентгенівське випромінювання, і, відповідно, її неймовірно складно виявити. Вважається, що згодом такі чорні діри "прокидаються", і це може призвести до дестабілізації орбіти сусідньої зірки, що зрештою призведе до її поглинання чорним монстром.

Нова чорна діра, яка спить

Нова подвійна система, у яку входить чорна діра, яка спить, і її зірка компаньйон, блакитний надгігант із масою у 25 разів більшою за масу Сонця, отримала назву VFTS243. Сама чорна діра в цій системі не поглинає речовину сусідньої зірки, і за масою ця чорна діра в 9 разів більша за масу Сонця.

[ + – ] Нова подвійна система, в яку входить чорна діра, що спить, і її зірка компаньйон, блакитний надгігант із масою у 25 разів більшою за масу Сонця, отримала назву VFTS243. Ілюстрація. Фото: ESO

Учені кілька років шукали чорну дірку, що спить, за межами Чумацького Шляху, і нарешті це їм удалося, і вони виявили подібний об'єкт у туманності Тарантул, яка розташована в сусідній з нами галактиці — Великій Магеллановій хмарі.

Голка в копиці сіна

"Це справді неймовірне відкриття. Це перша чорна діра зоряної маси, що спить, яку нам вдалося виявити за межами Чумацького Шляху, хоча в нас було кілька кандидатів на це звання. Наше відкриття має важливе значення для розуміння того, як зірки закінчують свій життєвий шлях", — каже Пол Кроутер із Університету Шеффілда, Великобританія.

"Ми вважаємо, що майже в кожній галактиці існують мільярди чорних дірок, які сплять. І те, що нам вдалося знайти першу з них за межами нашої галактики, можна порівняти з виявленням голки в стозі сіна", — говорить Томер Шенар із Амстердамського університету, Нідерланди.

[ + – ] Учені кілька років шукали чорну діру, що спить, за межами Чумацького Шляху, і нарешті це їм удалося, і вони виявили подібний об'єкт у туманності Тарантул (на фото), яка розташована в сусідній з нами галактиці — Великій Магеллановій хмарі. Фото: ESO

Несподіване відкриття

За словами вчених, чорні діри зоряної маси з'являються, коли величезні зірки наприкінці свого життя стискуються під дією власної гравітації. Процес перетворення зірки на чорну діру супроводжується потужним вибухом наднової. Але, як показало дослідження, ця чорна діра, що спить, утворилася без вибуху.

"Зірка, з якої з'явилася ця чорна діра, яка спить, просто зникла, не було жодного вибуху наднової. Підтвердження теорії про те, що подібне може відбуватися із зірками, з'явилися зовсім недавно. Але наше відкриття дає найточніше підтвердження того, що зірки можуть створювати чорні діри без вибуху наднової", — каже Шенар.

Як уже писав Фокус, нещодавно вченим вдалося зробити ще одне важливе відкриття, яке стосується чорних дір. Астрономи виявили, що в одній зі спіральних галактик, на відстані більше 200 млн світлових років від нас, чорна діра не повністю поглинула вже розірвану на частині зірку. Вчені вперше виявили, що внаслідок неповного поглинання зоряної речовини, чорна діра може створювати величезні хмари із залишків зірки.

Що стосується інших важливих астрономічних відкриттів, то нещодавно вчені виявили одну з перших галактик у Всесвіті. Ця галактика є першою із собі подібних, у якої тепер відома швидкість її обертання. Виявилося, як уже писав Фокус, що ця галактика набагато повільніша, ніж Чумацький Шлях і багато інших галактик.