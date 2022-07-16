Астрономи виявили одну з перших галактик у Всесвіті: має свої особливості (відео)

Це наймолодша галактика, у якої вченим вдалося виміряти швидкість її обертання.

Група японських астрономів із Університету Токіо за допомогою наземного телескопа ALMA виявила невелику галактику, яка розташована на відстані 13,3 млрд світлових років від нас. Це одна з найперших галактик у ранньому Всесвіті. Вченим навіть вдалося виміряти швидкість її обертання, виявилося, що вона набагато менша, ніж у Чумацького Шляху, повідомляє ScienceAlert.

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Галактика, яку назвали MACS1149-JD1, розташована надзвичайно далеко від Землі, і вона занадто тьмяна, щоб її світло могли вловити телескопи. Вченим вдалося виявити світло від цієї галактики завдяки скупченню галактик, яке розташоване набагато ближче, і воно, як лінза, збільшило випромінювання.

[ + – ] Галактика, яку назвали MACS1149-JD1, розташована надзвичайно далеко від Землі, і вона занадто тьмяна, щоб її світло могли вловити телескопи. Вченим вдалося виявити світло від цієї галактики завдяки скупченню галактик, яке розташоване набагато ближче, і воно, як лінза, збільшило випромінювання. Зображення є ілюстрацією Фото: ScienceAlert

За словами вчених, галактика MACS1149-JD1 вже існувала, коли Всесвіту виповнилося лише 500 млн років. Тому вона є однією з наймолодших відомих науці галактик. Вчені з'ясували, що галактика MACS1149-JD1 має в діаметрі лише 3 тисячі світлових років. Для порівняння, діаметр Чумацького Шляху складає 100 тисяч світлових років.

[ + – ] Учені з'ясували, що галактика MACS1149-JD1 має в діаметрі лише 3 тисячі світлових років. Для порівняння, діаметр Чумацького Шляху складає 100 тисяч світлових років. Фото: Titan

Усі галактики в Усесвіті обертаються з величезною швидкістю. Наша галактика обертається зі швидкістю 200 км/с. Але вчені в результаті спостережень створили модель обертання MACS1149-JD1 та з'ясували, що її швидкість становить лише 50 км/с.

За словами вчених, це перша наймолодша галактика, у якої вдалося виміряти швидкість її обертання. Але як галактики згодом набирають вищу швидкість при обертанні? На це питання й дає відповідь нове дослідження.

"Швидкість цієї галактики набагато нижча, ніж у відомих галактик, які з'явилися набагато пізніше. Ми вважаємо, що ця галактика перебуває на початковій стадії своєї еволюції. Відповідно, її обертальні рухи тільки набирають сили. Це може означати, що спочатку маленькі галактики згодом обростають більшиою кількістю речовини та за мільярди років обертаються набагато швидше", — говорить Акіо Іноуе з Університету Токіо.

Тепер учені сподіваються за допомогою нового космічного телескопа Вебба провести подальші дослідження і цієї, й інших ранніх галактик, щоб дізнатися більше про їхню еволюцію та зміну швидкості обертання.

[ + – ] Тепер учені сподіваються за допомогою нового космічного телескопа Вебба провести подальші дослідження і цієї, й інших ранніх галактик, щоб дізнатися більше про їхню еволюцію та зміну швидкості обертання Фото: NASA

Як уже писав Фокус, 12 липня розпочалася повноцінна наукова робота телескопа Вебба в космосі. Цю дату можна вважати початком для наукової діяльності обсеваторії, адже саме цього дня NASA показало перші деталізовані фотографії космічних об'єктів, які зробив "Вебб" після підготовки до роботи.

Також Фокус писав про те, що астроном-аматор наніс на карту Чумацького Шляху місця, де розташовані космічні об'єкти, які зобразив "Вебб".

Нагадуємо, що астрономам вдалося виявити об'єкт із найсильнішим магнітним полем у Всесвіті. Ця нейтронна зірка, яка є пульсаром, має силу магнітного поля 1,6 млрд тесли. Для порівняння, сила магнітного поля звичайного магнітика на холодильнику становить приблизно 0,001 тесли.